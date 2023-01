Ennuis à la chaîne pour Norbert-Riberolle

Déjà à l’échauffement…

Mais le règne de celle qui a aussi été triple championne du monde ne s’est pas arrêté dans le bourbier lokerenois, sa suprématie durera au minimum douze mois de plus, Marion n’ayant pas réussi à ravir la tunique noir, jaune, rouge. La faute aux dieux du cyclo-cross qui n’étaient pas avec la Mouscronnoise. Dès le départ, elle était contrainte de se tracasser plus pour sa machine que pour ses jambes. Si celles-ci tournaient manifestement à merveille, ce n’était pas le cas de sa chaîne qui, dans le premier tour, sautait à plusieurs reprises, la plaçant loin de Cant. "J’ai connu plusieurs problèmes de chaîne. Dès l’échauffement d’ailleurs mais je pensais que ça avait été réglé ! Derrière, elle se coinçait entre la roue et la cassette ; devant, elle se prenait entre le petit plateau et le cadre du vélo. Impossible de pédaler ! Il m’a fallu réparer à plusieurs reprises, ce qui m’a fait perdre beaucoup trop de temps. Dix secondes, plus dix secondes, plus encore vingt secondes, c’est directement toutes mes chances de victoire que je perdais."

« Énervée comme jamais »

Reléguée bien trop vite hors du Top 5 et fortement agacée, Marion ne baissait pas pour autant les bras pour entamer une superbe remontée: septième, cinquième, troisième, avant de ne faire qu’une petite bouchée d’Alicia Franck alors deuxième classée derrière Cant qui avait déjà filé vers un quatorzième titre de rang. "J’étais énervée comme jamais je ne l’ai été. Je me suis reconcentrée pour aller chercher le meilleur résultat possible derrière Sanne."

Sans beaucoup de saveur

Ce qu’elle a fait en franchissant la ligne en deuxième position ! Dans sa folle remontée, notre régionale revenait même à une trentaine de secondes de la tête de la course détenue par son équipière, et on a osé y croire, mais elle payait ses efforts en deuxième partie d’épreuve et terminait à un peu plus d’une minute de Cant tout heureuse de conserver sa couronne.

En pleurs à l’arrivée, Marion Norbert-Riberolle pestait tant et plus sur cette malchance qui lui a collé aux basques encore plus que la boue de Lokeren car, à n’en point douter, elle détenait la forme physique pour au moins pousser sa principale concurrente dans ses retranchements. Les ennuis mécaniques se sont malheureusement mêlés à une course qui a alors perdu de sa saveur et a vu la Hurlue de 24 ans devoir se contenter de la médaille d’argent comme l’an dernier. Mais cette fois-ci, elle est sans saveur. "Qu’est-ce que c’est frustrant de se priver d’un titre pour un ennui mécanique et non un souci de jambes !"