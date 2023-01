D2 ACFF| Deuxième succès en 2023 pour la Real: « La trêve nous a fait beaucoup de bien »

Cette ouverture du score aurait été le tournant principal de la rencontre. Par son timing mais aussi par sa conséquence directe. "Les Rebecquois n’ont rien eu pour eux sur cette action. En plus du but, leur défenseur (NDLR: Piret) est exclu. Cela nous a mis en confiance. On a pu dérouler un peu plus même si l’adversaire restait dans le jeu. On n’avait qu’un but d’avance. On devait tuer le match."

Kone avait l’opportunité à trois reprises mais ne cadrait pas. C’est alors Diafa Soumah, auteur d’une très belle prestation sur son côté gauche, qui est sorti de sa boîte avec une superbe frappe partie se loger parfaitement dans la lucarne. "Il nous met un but incroyable. J’étais choqué quand j’ai vu la trajectoire !"

Une meilleure gestion qu’en fin 2022

À une vingtaine de minutes du terme, les Camomilles étaient sur du velours. Mais ils se mettaient dans le dur, notamment après l’exclusion de Conde. "À 2-0, on a laissé le cuir à notre adversaire. C’était à lui de faire le jeu. Nous, on devait essayer de profiter de quelques coups. Mais on n’a pas su tuer la rencontre définitivement. Puis, on prend ce but bizarre qui les remet dedans. Cela a été un peu le feu."

Dans les têtes acrenoises, les scénarios un peu fous de fin 2022 ont certainement trotté un peu. Mais cette fois, il n’y a pas eu de perte de points sur le gong. "On a su mieux gérer notre fin de rencontre. On a changé notre état d’esprit. On a pris en maturité. Après le 2-1, on n’a pas senti d’énervement dans le groupe comme cela pouvait être le cas dans le passé. On a conservé notre calme. On est passé au-dessus de la déception et on s’est remis dedans pour conserver la victoire."

Pour expliquer ce changement d’état d’esprit, Quentin Garcia Dominguez avance deux points. " La trêve nous a fait beaucoup de bien. Avec les sept défaites, on n’était plus dans un bon mood. Cela ne rigolait plus aux entraînements. On ne voyait que du négatif. Les dix jours nous ont permis de totalement couper du football. On a pu retrouver nos familles et penser à autre chose. Cela nous a fait du bien. La preuve avec les deux succès.

On a aussi un retour d’expérience dans le groupe. Jérémy Houzé revient bien. On parle énormément sur le terrain pour replacer tout le monde. Jérémy Obin est aussi revenu à l’entraînement. Il a joué en P2 samedi. Il fait du bien car il ramène du coaching positif. Cela fait du bien de retrouver quasiment tout le monde. "On a aussi croisé Massimo Di Vita, opéré du ménisque fin 2022. Le milieu a pu reprendre la course. Voilà qui est de bon augure pour la suite ?" Mais on ne doit surtout pas s’enflammer. Car on a vu que cela pouvait vite partir en sucette quand c’est le cas, rappelle le numéro 59 des Fusionnés. On doit rester calme. Surtout qu’on va faire face à un gros morceau, Dison. On doit rester dans la continuité de notre bon début d’année 2023. L’objectif reste de prendre les points au plus vite pour assurer le maintien. Puis, on verra si on peut viser plus haut car tout reste serré. "