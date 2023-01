P1: le Pays Vert renoue avec le succès

Il n’y avait déjà pas beaucoup de matches à se mettre sous la dent en séries féminines mais la mauvaise météo a mis en plus son grain de sel, privant notamment le Stade Mouscronnois de sa rencontre en déplacement à Gosselies dans le cadre du championnat de P1. Terrain injouable ! Dans la même série, après avoir été contraint au partage sept jours plus tôt par Manage, le Pays Vert n’envisageait plus de laisser échapper la moindre unité mais la venue des Herseautoises était loin de constituer une sinécure pour le leader de la division. Cela s’est confirmé sur la pelouse annexe du stade des Géants où la RUSH est venue vendre cher sa peau. Néanmoins, elle n’a pu éviter la défaite, les Athoises l’emportant 3-1 pour consolider sa première place.