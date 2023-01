P1 : le Pays Blanc le prouve, le foot reste une science inexacte !

Placés devant leurs responsabilités après le limogeage de leur entraîneur Gwen Rustin, les Antoiniens ne pouvaient pas rééditer pareil non-match comme face à Hornu mercredi. Pour sa première en tant que T1, Jacques Depreter titularise Cuzzucoli entre les perches, Vivier et Hinnens de retour de suspension, laissant notamment Ramser et Gonzalez sur le banc.

Le Pays Blanc démarre en force mais la demi-volée de F. Carbonnelle rebondit sur la latte après cinq minutes à peine. C’est pourtant Soignies qui domine mais les contres locaux sont assassins. Ainsi, Ciot trouve Huyzentruyt au second poteau pour l’ouverture du score juste après le quart d’heure. Soignies n’abdique pas mais Lecocq puis Sotgiu ne font que titiller la transversale de Cuzzucoli.

Trois minutes plus tard, Derbal trouve Vancauwemberge qui double la mise d’un réalisme froid malgré le retour de Florue. Les Antoiniens insistent encore mais Godeau effectuent des parades devant Renard et Derbal. Ce n’est que partie remise. Haillez trouve Vancauwemberge pour le numéro trois. Après un arrêt de Cuzzucoli devant Lecocq, Ciot offre le hat-trick parfait à Vancauwemberge dans les arrêts de jeu de la période initiale.

Sébastien Wouters effectue trois changements à la pause. Si Belfiore secoue le cocotier, c’est à nouveau Vancauwemberge qui rate, cette fois, une balle de but ! Mais sur le corner qui suit, Ciot dépose le cuir sur le front d’Haillez qui atteint le score de forfait. S’en suit un quart d’heure sonégien qui débute par un but d’Amys suivi d’un autre annulé pour hors-jeu ! Cuzzucoli réalise alors une excellente sortie dans les pieds de Lecocq, lequel loupe encore une réelle opportunité quelques secondes plus tard. Le portier antoinien plonge encore à propos sur un essai tendu d’Amys. Et si Boualem ne peut battre Godeau, le gardien visiteur s’avoue une dernière fois vaincu sur un autre but de Vancauwemberge au pressing sur un défenseur sonégien. Jeu, set et match pour le Pays Blanc dans un contexte très particulier…

Sentiments mitigés pour Jacques Depreter, appelé à relayer Gwen Rustin. "Je n’oublie pas que c’est Gwen qui m’a fait venir à Antoing. Un chouette gars et un bon entraîneur. L’aspect humain prédomine après son éviction. Je reste persuadé que nous aurions pu gagner avec lui face à Soignies. Malgré la victoire, je n’ai pas le cœur à faire la fête car je pense à lui après ce succès. Il ne faut pas parler d’électrochoc ! C’est la continuité de son travail qui a payé. Il ne fallait que quelques réglages pour que la machine tourne comme ce dimanche. Je crois que son éviction était prématurée. Maintenant, j’aurais préféré gagner six fois 1-0 qu’une fois 6-1, à la fois mercredi et durant le reste de la saison." Jacques Depreter discutera avec le comité ce lundi soir pour déterminer son avenir à Antoing.