Luingne sans récompense après son excellente sortie

Après la rencontre à Gilly, la réaction de Giovanni Seynhaeve était sans la moindre équivoque… "Je pense que la meilleure équipe a perdu ce samedi soir. Le sentiment général est la frustration", s’exprimait ainsi le coach luingnois.

La première période voit déjà les Luingnois ennuyer Mouffe qui réalise deux belles parades avant d’être sauvé par son poteau. Gilly est bousculé par une formation transcendée par rapport au match contre Flénu. L’envie et le caractère sont présents. Mais cela n’empêche pas Mbango Bosakwa de scorer juste avant la pause, frustrant déjà les visiteurs.

Mais ces derniers ne se laissent pas abattre et Morgan Lefebvre convertit alors un corner botté par Derzelle pour signer l’égalisation. Les Luingnois ne se contentent pas d’un partage et continuent de pousser mais Mouffe est dans un grand soir et repousse encore deux belles opportunités.

Contre le cours du jeu et dans le moment fort visiteur, un dégagement de Lefebvre est contré par Hanicq, le ballon roulant dans les filets. Un but qui permet aux Gillyciens de jouer les contres qui auraient dû alourdir le score. Mais les joueurs luingnois ne le méritaient certainement pas.