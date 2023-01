Les Tournaisiens se tranchent… les veines

Après la courte victoire du leader symphorinois sur Uccle samedi, les Sang et Or n’avaient pas le choix s’ils voulaient rester en tête de la deuxième tranche: gagner au stade Gaston Reiff était la seule possibilité de ne pas être dépassés au nombre de victoires. Van Wynsberghe reprend le rôle de Calon alors que Coqu est aligné pour la première fois au coup d’envoi en pointe avec Destrain. Info cocasse: les deux entraîneurs principaux Olivier Suray et Jérémy Descarpentries suspendus suivent le match comme des spectateurs derrière leur banc respectif.

Les Tournaisiens entament au mieux la partie avec un coup franc de Brouckaert dévié par le gardien local, la réponse fuse vite des pieds de Kumba qui échoue à côté. On se demande encore comment la reprise de la tête de Piéraert passe du mauvais côté du piquet à la 16e mais les Sang et Or seront récompensés avec une passe de Van Wynsberghe pour Dassonville qui crochète pour mettre son opposant dans le vent et ouvrir la marque d’un tir placé. C’est le scénario idéal évidemment même si Gianquinto doit détourner un tir d’Aragon qui ne demandait qu’à terminer au fond à dix minutes du repos. Les Tournaisiens sont encore à deux doigts de concéder l’égalisation sur une belle reprise quasiment à bout portant de Ladrière que le gardien tournaisien détourne superbement à la 40e !

Le plus dur était fait…

Le retour des vestiaires n’est pas de tout repos pour les hommes de Jérémy Descarpentries qui voient avec soulagement Baras louper l’immanquable dès la 47e minute. L’avertissement est compris par les Tournaisiens bien près de doubler la mise sur un centre de Zanzan mais il manque une pointure à Destrain pour conclure au deuxième piquet. Malory insiste et sa reprise est contrée in extremis.

Tournai croit avoir fait le plus dur en faisant 0-2 à la 69e: le centre de Destrain aboutit à Amury tout juste rentré, l’attaquant forçant Campitelli à marquer contre son camp… Avec le même score en poche qu’à l’aller dans des circonstances bien plus compliquées, on se dit que les Sang et Or ne lâcheront pas le morceau si vite. Toutefois, c’est tout l’inverse qui se produit malheureusement. Une remise en retrait de la tête mal ajustée de Holuigue, qui n’était pas dans son match, oblige Gianquito à concéder un penalty sur lequel il ne peut rien à seize minutes du terme.

Destrain échoue encore à côté avant que Braine ne réussisse à égaliser sur un ballon que personne ne dégage ce qui fait le bonheur de Campitelli via la transversale, afin d’empêcher Tournai de repartir vainqueur. Quel gâchis !