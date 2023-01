Les Péruwelziennes méritaient le tie-break - Van Sinoy: « Il nous a manqué cette petite étincelle »»

Dès le début de la rencontre, le niveau de service de Charleroi malmène la réception locale et un écart important se creuse (0-5). Les locales tardent à réagir, ce qui alourdit encore le score (1-7). Fort heureusement, un passage au filet de Lola Cortyser arrête l’hémorragie et Péruwelz grignote un peu son retard (7-11). Charleroi repart de plus belle grâce à quelques attaques au centre et à une seconde série de services de sa passeuse Louise Tubetti pour 15-22. Mais les locales s’accrochent alors. Il faudra tout de même trois balles de set pour que Charleroi remporte une manche qui aura été à sens unique (17-25).

Dès l’entame du set suivant, le changement à la distribution à Péruwelz porte ses fruits et l’équipe locale fait jeu égal avec un adversaire à son tour déstabilisé en réception (7-7). Mais, du côté adverse, Constance Tubetti se montre aussi efficace que sa sœur au service et un nouvel écart va se creuser (10-16). Cette fois-ci, Péruwelz réagit vite et revient grâce à une série de services de Mégane Van Sinoy et à une Rachel Delcroix intenable au filet (19-19). Cet élan est malheureusement stoppé par une décision arbitrale en faveur des visiteuses, qui en profitent pour conclure sur leur première balle de set (22-25).

Mais nullement découragées, les joueuses d’Aurélien Azor jouent de mieux en mieux et servent toujours aussi bien à l’instar de Léa Maess (8-3). Charleroi commet des fautes directes, Péruwelz enfonce le clou (12-6). Le double changement effectué à Charleroi n’apporte qu’un peu plus de confusion au sein d’une formation qui est largement dominée au filet (18-13). Et en face, Flavie Decostre se jette sur toutes les balles et ses relances alimentent à merveille sa passeuse, qui s’en donne à cœur joie. Ce qui permet aux locales de ne plus être inquiétées (25-20).

La quatrième manche est plus équilibrée, les deux adversaires faisant jeu égal. À quinze partout, Patrice Delfosse, l’entraîneur carolo, procédera à nouveau à un double changement, qui cette fois porte ses fruits. Son équipe ne fait plus de fautes directes et se montre aussi plus efficace en zone quatre, quelques balles placées venant perturber la belle organisation défensive péruwelzienne. Et c’est au centre que la rencontre se clôturera à l’avantage de l’équipe visiteuse sur un 20-25.

Mégane Van Sinoy n’était pas trop déçue à l’issue de la rencontre. "On a fait un bon match, indiquait celle qui a assuré la distribution à partir du deuxième set. Je pense qu’on méritait au moins un cinquième set. Même si avec le niveau de service que Charleroi avait au début, on a eu du mal à rentrer dans le match, on a bien réagi par la suite. Après avoir joué tout le match réserve, je pensais seulement monter en première pour soulager de temps à autre Sarah Maess qui assume le poste depuis quelque temps. J’étais donc un peu étonnée, mais très contente que le coach me fasse jouer si vite. Malgré la perte des deux premiers sets, l’ambiance sur le terrain est restée excellente puisqu’on a continué à se battre sur toutes les balles. On gagne d’ailleurs logiquement le troisième. Malheureusement, il nous a manqué cette petite étincelle pour nous amener au tie-break. Le point positif, c’est la montée de Marine Sauvage qui vient de reprendre et qui a bien tiré son épingle du jeu."