Le Pays Vert se remet dans le droit chemin

Sortis de résultats différents sept jours plus tôt, le Pays Vert, battu à Onhaye, et Couvin, vainqueur de Saint-Symphorien, avaient des ambitions tout aussi différentes, le premier voulant se reprendre à domicile et le second souhaitant enchaîner à l’extérieur.

Ce sont les Athois qui sont arrivés à leurs fins à l’issue d’un rude combat, dans des conditions dantesques entre vent, pluie et froid. Mais lors de la première période, ils ont été bien aidés par une équipe de Couvin qui n’a pas su rentrer dans son match et, dès la 4e, Vandeville déflorait la marque en étant à la conclusion d’une action menée par Hospied et Mangunza. C’est encore de la droite que le danger venait sur la cage d’Eugène qui, face à Vandeville de nouveaun, était sauvé par son poteau. Puis, c’est la barre qui venait au secours du gardien visiteur sur la frappe de Hospied. Et Herbecq plaçait une tête juste à côté… Tout ça en une vingtaine de minutes !

Couvin réagissait timidement par Pratz qui se heurtait à Charlo mais voyait Murrone voir rouge à la 29e pour une poussée dans le dos sur Mangunza qui semblait partir au but. De logique à sévère, les avis divergeaient mais le ref ne revenait pas sur sa décision. Prendre ses responsabilités, il le faisait encore en seconde période quand il sifflait un péno à Couvin pour une main de Herbecq dans le rectangle. Là aussi, chacun avait son avis sur la question. Pratz s’élançait mais Charlo déviait la tentative. La recrue de l’ES restait maladroite sur une reprise ratée alors qu’il était esseulé au point de penalty et en fin de match, quand il recroisait Charlo qui remportait encore leur duel.

Entretemps, après avoir raté le 2-0 par Herbecq, Mundine ou Leleux, le Pays Vert parvenait à ses fins à la 77e quand Mangunza profitait d’une déviation subtile de Hospied afin de mettre ses couleurs à l’abri. Mais que ce fut dur ! "On savait qu’on allait devoir jouer un tel match, commentait le défenseur Riccardo Di Sciacca. Même si on a su démarrer de la meilleure des façons avec le 1-0 rapide, il fallait se méfier d’un adversaire redoutable, même réduit à dix. Le principal est de gagner, sans encaisser, ce qui fait toujours plaisir. Quant aux différents faits de match, difficile de se faire une opinion car tout va toujours très vite."

Dans l’autre camp, le gardien Vincent Eugène, qui a sorti une paire de ballons chauds, avait un avis plus tranché sur la prestation arbitrale: "Le trio n’a pas été à la hauteur de la D3, tout simplement ! Il y a eu des décisions juste incompréhensibles… Après, il faut savoir regarder dans son assiette et dire que nos 45 premières minutes n’étaient pas dignes non plus de la série. Était-on trop confiant après la victoire face au leader ? On se prend une bonne leçon car on aurait pu faire bien mieux. À dix, on n’a pas vu énormément de différence. C’est frustrant."