L’ASTEK gagne en assurant le spectacle

La trêve a visiblement été bénéfique pour des Kainois qui avaient fini l’année 2022 sur quelques mauvaises notes. Après trois semaines de récupération, mises à profit pour remotiver les troupes et soigner le physique, c’est avec un très gros cœur que l’ASTEK entamait son match de reprise contre Neufchâteau.

Basile Bachelard donnait le ton dès les premières secondes et le 11-0 initial oblige les Luxembourgeois à réagir au plus vite. Malgré plusieurs absences compensées notamment par le renfort du jeune Alistair Merlevede, les locaux arrivaient à parfaitement gérer leur avantage et mettaient un nouveau coup d’accélérateur juste avant la pause pour se rassurer. Le retour des vestiaires ne changeait rien, les Kainois restant très concentrés pour assurer le spectacle à la plus grande joie d’un public qui avait fait le déplacement en nombre du côté du Hall du Vert Lion.

Seul bémol à retenir de cette large victoire, le léger relâchement dans le dernier quart-temps. Au lieu de soigner les statistiques en faisant parler le collectif, Kain faisait un peu peur en laissant son hôte revenir à sept longueurs à trois minutes de la fin, le jeune Nicolas Loir, 19 ans, en profitant pour claquer 15 points.

« Envie et intensité »

Parfois malheureux dans son jeu offensif, Lucas Voiturier aura contribué à la belle victoire kainoise grâce à sa vitesse et son engagement. Il saluait la très belle mentalité affichée par ses coéquipiers: "On a senti qu’il y avait beaucoup d’envie, histoire d’oublier les quelques défaites malheureuses concédées au premier tour. Le coach avait insisté sur l’intensité et je pense que le message est bien passé car nous avons su imposer notre rythme pendant la plus grande partie du match. Si notre classement actuel laisse penser qu’on peut encore envisager une place en play-off, on ne va pas s’emballer trop vite. On prend chaque rencontre pour la gagner tout en sachant qu’il faut respecter chaque adversaire."

Pour s part, Mathieu Bocquet insistait sur le jeu collectif qui aura incontestablement fait la différence samedi: "Nous avons surtout brillé offensivement et défensivement lors de la première mi-temps avec une volonté énorme de jouer ensemble. Tout le monde se sent impliqué, c’est encourageant pour la suite du championnat ! Nous n’avons eu que trop rarement l’occasion de jouer au complet cette saison et je reste persuadé qu’on peut réaliser un bon deuxième tour."

Le calendrier s’annonce léger ces prochaines semaines car l’ASTEK ne jouera plus avant le 3 février à l’occasion du déplacement à Waterloo.