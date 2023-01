Gros sentiment de frustration pour le BBB

C’est une équipe au complet qui se déplaçait samedi à Lummen dans le cadre d’une rencontre capitale dans la course à la huitième place. Si seule la victoire pouvait satisfaire nos régionales, c’est avec une très courte défaite que les Lionnes sont rentrées au bercail. "On a pourtant eu le match en main sans réussir à tuer tout suspense et des petits détails ont eu une importance énorme dans cette partie. Juste avant la mi-temps, alors que nous menions de cinq points, Lummen a inscrit un triple sur le buzzer qui l’a remis en confiance. Les locales ont poursuivi sur leur lancée pour passer devant après le repos. Schillebeeks, avec trois triples consécutifs, nous a également fait très mal. On a réagi et même réussi à repasser devant mais, dans la dernière ligne droite, tout s’est ligué contre nous, commentait Lorine Gobert qui était évidemment déçue. On ne nous accorde pas un temps mort que j’avais demandé, puis Lummen profite d’une erreur de chrono pour se créer une ultime occasion et mettre le panier de la victoire sur un lancer franc."

Déjà focus sur Laarne

Une réclamation a d’ailleurs été posée mais il faudra sans doute attendre quelques jours pour savoir si une suite sera donnée au dossier. Au rayon des satisfactions, Lorine soulignait le très bon match offensif de Bineta Ndoye avec 19 points sans être suffisamment bien servie. Le focus est déjà sur le duel de samedi au Brunehall contre Laarne. La victoire y sera obligatoire en espérant que toutes les joueuses aient pu faire leur autocritique après ce résultat négatif mais pas catastrophique.