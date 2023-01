P1 : Hornu, la défaite de trop pour Rustin

La veille de son éviction, Gwen Rustin nous avait confié ne plus trop savoir à quel saint se vouer. "Disons les choses clairement: certains garçons ne s’entraînent pas assez ! Mentalement et physiquement, cela se voit en match avec une fébrilité néfaste et de grosses absences. Le doute s’installe dans les têtes, à en oublier même les consignes théoriques d’avant-match… Ce n’est pas faute de les répéter sans cesse… Tout le monde se sent-il concerné ? Si ce n’est pas le cas, on lancera alors les jeunes…" Le club ne lui en a pas donné l’occasion…

« C’était très décevant… »

Juste avant Antoing, Péruwelz a également été la victime de Hornu. Contre Ransart, c’est un concurrent direct qu’il rencontre pour une réaction attendue. "Surtout dans l’envie et aussi le contenu, insiste Jonathan Krys, car c’était très décevant dimanche dernier. Il nous a manqué un peu de tout. J’attends donc un autre comportement."

Les gros morceaux se suivent du côté de Luingne. Après un Flénu trop fort, c’est au tour de Gilly de se présenter sur son chemin et Les locaux auront certainement à cœur de jouer pour Musch, grièvement blessé la semaine passée à Montignies. Une motivation supplémentaire que les Luingnois auraient voulu éviter. "Cela tombe mal pour nous, râle leur coach Giovanni Seynhaeve. Mais j’attends aussi une réaction après notre plus mauvais match de la saison. Je peux être battu mais pas sans envie sur la pelouse."

Molenbaix peut jouer les arbitres dans cette lutte pour le maintien lors de sa visite à Courcelles… Mais après son succès arraché sur le fil à Solre, les locaux voudront certainement poursuivre sur leur lancée. Les Cellois devront jouer sérieusement s’ils veulent rester dans le sillage de Belœil. "Que ce soit Molenbaix ou Luingne, je joue pour gagner, rappelle Nicolas Flammini. Nous sortons d’un succès mérité contre Solre et nous voulons continuer à gagner. Avec huit victoires sur les matches restants, nous nous sauvons. Commençons donc par Molenbaix !"

Enfin, il y a bien un match au sommet ce week-end ! Après Ransart, c’est autour de Flénu de remettre en question l’invincibilité des Belœillois ! Auteurs d’une très belle remontée au classement depuis l’arrivée de Philippe Venturoso, les promus désirent relancer la course au titre. Chemcedine El Araïchi sait qu’il sera, une fois de plus, attendu de pied ferme. "Ce sera un derby entre Borains ! On devra se montrer vigilant, mais j’ai confiance en mes joueurs. Ce n’est pas encore le tournant du championnat mais un match important. Flénu nous suit au classement de la seconde tranche. On peut les rejeter plus loin et garder nos neuf points d’avance au classement général. J’ai hâte d’y être en tout cas", s’impatiente le coach unioniste.