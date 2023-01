Deux d’entre elles jouent des rencontres qu’elles ont tout intérêt à ne surtout pas perdre. La première se joue ce samedi soir à 20 h 30 à Péruwelz, où la P1 dames reçoit Charleroi. Une formation qui avait réussi à s’imposer au tie-break à l’aller. "Ça reste l’un de mes regrets, confie Aurélien Azor. Ce jour-là, on avait toutes les cartes en main pour l’emporter puisqu’on menait deux sets à un et 14-17 dans le quatrième avant de craquer complètement. Depuis lors, les choses ont pas mal changé. J’ai, par exemple, revu ma composition: Sarah Maess, qui avait commencé à l’aile, assure maintenant la distribution. Avec des résultats qui ont suivi et qui nous ont permis d’être classés juste devant les trois autres équipes régionales. On sort d’ailleurs d’une belle victoire contre Lessines, acquise à domicile juste avant la trêve. Les prochains matchs, celui de ce week-end et les suivants contre Basècles et l’OTT, qui nous talonnent au classement, vont être déterminants pour assurer définitivement le maintien, principal objectif de la saison. Pour ça, on va essayer de ne pas brûler les étapes et de prendre d’abord notre revanche sur Charlero i."

« Roulers veut attirer les meilleurs jeunes »

La deuxième rencontre intéressante à suivre verra la N2 messieurs du Skill affronter Knack Roulers à domicile ce dimanche à 18 heures. "C’est un gros morceau, reconnaît le coach Luc Pourbaix. Ils sont actuellement deuxièmes et leur président n’a jamais caché que la montée était le principal objectif d’un club qui veut créer au plus vite un pôle N1 pour attirer les meilleurs jeunes de Flandre occidentale et même de la Wallonie. L’équipe possède déjà plusieurs éléments prometteurs qui jouent ensemble depuis de nombreuses années et se connaissent donc par cœur. Ils sont bien emmenés par Stijn Dejonckheere, l’ancien libero de la Ligue A du club, qui est passé à l’aile et y fait des ravages. J’ai également appris que Simon Lemoine, victime d’une entorse au pied, avait repris l’entraînement. Il pourra donc, le cas échéant, donner un coup de main. S’il est appelé à monter, Simon sera certainement très motivé à l’idée de reprendre, surtout contre nous. Au match aller, Knack nous a battus à la régulière trois sets à un. Mais on ne présente plus le même profil qu’à ce moment-là de la saison. Un véritable groupe s’est créé entre-temps, tout le monde jouant maintenant pour tout le monde. Notre dernier match du premier tour face à Stekene a été l’illustration parfaite de ce nouvel état d’esprit. Même si on l’a perdu au tie-break, on a fait douter les leaders pendant les deux premiers sets gagnés sans discussion possible et le quatrième où on les accroche pendant tout le set. On vient, pendant la trêve, de travailler surtout notre service-réception et tous les gars se sont vraiment bien appliqués. Je suis donctrès confiant. En gagnant, on pourrait tout à faire relancer le championna t !"