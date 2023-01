Les Tournaisiens ont le vent en poupe

En Honneur, Thuillies évite de toute justesse la fanny chez les Tournaisiens qui s’imposent 8-1 et confortent dès lors la première place. Lutosa recevait Ath et "marque 13-2 et 13-4, mais l’équipe du capitaine athois Karim Hamla avec Frank Hoc et Stephane Laurent inscrit 13-11, puis 13-6 dans le second tour et maintient ainsi à 2-4. Les Leuzois en prennent encore deux dans le dernier tour pour 6-3 sur un joli sans faute de Michel Loridant, Orry Guerlus et Rudy Albot."

En P1, Lessines 1 éclipse Tertre 1 à 8-1 sur un 12-13 qui a été abandonné dans le second tour. Lessines 3 est allé battre Mons 1, à 5-4, aux Casemates, ce qui lui vaut la seconde place du classement. Quant aux Elougeois 1, toujours à la lutte pour le podium, ils ont été battus 2-7 à Mons 4. Au classement général, Lessines 1 se balade avec ses neuf victoires. Les quatre suivants ont cinq points !

Les Tournaisiens sont aux portes de la P1

En provinciale 2, les Tournaisiens se retrouvaient face à face et la Tournai 3 de Valentin Decleven, "qui s’était incliné 3-6 à l’aller, gagne cette fois 6 à 3 face à la Une de Kevin Colin." Les deux teams tournaisiens sont en tête de la série avec la porte de la P1 qui leur est grande ouverte puisque les quatre poursuivants, de Lessines et de Mons, ne peuvent pas monter. Les Cayoteux 4 de Guy Willems démarrent "mal à 1-2, puis gagnent tout pour 7-2 face à la numéro 2 de Brandon De Keyzer", un capitaine malheureux, qui gagne la première 13-5 avant de s’incliner à 12 et à 11 avec Kevin Dauven et Steven Belin. Chez la numéro 4, Marc Wagner, Steph Marquebreuck et Annick Baecke gagnent leurs trois matches. Dans la rencontre qui opposait les deux derniers classés, les Athois 4 se sont imposés 7 à 2 contre Tertre 1.

En P3, Boussu a battu les Lutosiens 2 sur le score sans appel de 7-2. Les Lessinois Six de Dany Masure étaient face à la Cinq de Ludo Foucart et "démarrent mal à 1-2, mais reviennent à 3-3, avant de tout perdre pour 6 à 3 à la Cinq."

Dans la série B, on note que Lutosa 1 a pu battre Lutosa 3 mais moins violemment que lors du match aller. Un 6-3 qui confirme les progrès des petits nouveaux de la trois. À Elouges 4, les Lessinois de la sept d’Alex Delattre sont sèchement battus à 2-7 et les Athois 3 d’Océane Dauphin "perdent à 0-3, 0-6 et 2-7, aussi face à Tertre 4."