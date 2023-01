Les Templeuvoises font parler leur métier

Les équipes affichaient de larges effectifs bien que Recham se foulait le doigt dès l’échauffement et devait ainsi laisser sa place dans la rotation templeuvoise. Une défense propre et un jeu de passes appliqué permettent aux visiteuses de mener largement à l’issue du premier quart-temps (9-18). Templeuve ne baisse pas la tête et saisit les opportunités laissées dans la défense kainoise pour s’accrocher avant le retour aux vestiaires.

L’équipe kainoise semble proche de tuer le match mais des lay-ups ratés après des contres rondement menés offrent à Templeuve un sursis indispensable pour rester dans la course. Les Kainoises maintiennent la cadence au point de forcer le coach local Alex De Witte à prendre un temps mort tôt au cours du troisième quart. Le marquoir affiche un écart de deux chiffres (25-36) mais c’est le moment choisi par les Templeuvoises pour muscler leur jeu. Alex De Witte expliquait la nécessité de ce remaniement: "Il fallait mettre beaucoup d’intensité face à cette jeune équipe et adapter notre défense."

Kain est vite éjecté du fauteuil dans lequel il souhaitait dessiner sa victoire. Le jeu devient dès lors plus haché avec des pertes de balle, des mauvaises passes et des fautes commises. L’Essor utilise son expérience pour rendre les Kainoises fébriles et se permet de recoller au score à 38-38. Les Templeuvoises mènent en abordant la dernière minute de jeu. Kain n’utilise pas ses dernières possessions de manière optimale et doit donc s’avouer vaincu lorsque le buzzer retentit. "On a manqué de maturité pour remporter ce match. Les jeunes Vandendyck, Lourdel et Corbanie ont répondu présent mais nos cadres passent au travers. La victoire de Templeuve est méritée", reconnaissait de façon très sportive Sam Vankeersbulck.

Laurine Corbanie appréciait le compliment de son coach mais avouait aussi que l’inexpérience du groupe a subi le vilain tour joué par les voisines templeuvoises. "Il y a encore beaucoup de déchets offensifs où notre manque de réussite nous coûte des points. La pression était très compliquée à gérer pour les filles de notre âge."

Enfin, Laurie Houtteman, de retour parmi les Templeuvoises après deux ans d’indisponibilité, était comblée du scénario du derby. "On a su rester soudées. Je suis contente de retrouver les parquets avec cette chouette équipe. On a su accélérer le jeu et être plus agressives en attaque au bon moment."