La poisse et les pleurs de Marion Norbert-Riberolle

Mais les dieux du cyclo-cross n’étaient pas avec la Mouscronnoise qui, dès le départ, a été contrainte de se tracasser plus pour sa machine que pour ses jambes. Si celles-ci répondaient manifestement à merveille, ce n’était pas le cas de sa chaîne qui, dans le premier tour, sautait à plusieurs reprises, la plaçant loin de Sanne Cante, la favorite du jour et tenante du titre. Reléguée trop rapidement hors du Top 5 et bien que fortement agacée, Marion n’a pas pour autant baissé les bras, entamant une magnifique remontée: septième, cinquième puis troisième, avant de ne faire qu’une petite bouchée d’Alicia Franck alors deuxième classée derrière une Sanne Cant qui avait déjà filé vers un quatorzième maillot noir, jaune et rouge consécutif.

Dans sa folle remontée, notre régionale revenait même à une trentaine de secondes de la tête de la course détenue par son équipière, mais elle payait en deuxième partie d’épreuve ses efforts et terminait à un peu plus d’une minute de Cant tout heureuse de conserver sa couronne. En pleurs à l’arrivée, Marion Norbert-Riberolle pestait sur la malchance car, à n’en point douter, elle détenait la forme physique pour au moins pousser sa principale concurrente dans ses retranchements. Les ennuis mécaniques se sont malheureusement mêlés à une course qui a alors perdu de sa saveur et qui a vu la Hurlue de 24 ans devoir se contenter de la médaille d’argent, comme l’an dernier.