Delphine Blanc: « La défaite n’est pas une option »

Les Brunehaltoises avaient décroché leur premier succès à domicile face aux Limbourgeoises, fin novembre, en s’imposant sur le score de 61-45. Elles avaient parfaitement défendu tout en bénéficiant de l’adresse de Dunia Huwé, repartie depuis lors vers d’autres cieux. C’est donc offensivement qu’elles devront hausser le niveau pour ramener une quatrième victoire en championnat. "On a préparé ce rendez-vous avec beaucoup de sérieux et d’intensité pendant toute la semaine car la défaite n’est même pas une option, clame Delphine Blanc. On doit absolument l’emporter pour se rapprocher un peu plus du maintien. Avec ou sans Dunia, nous avons pris conscience de nos capacités offensives. Je nous sens libérées, même dans nos tentatives à distance. L’excellente opposition que nous avons offerte à Boom voici une semaine nous conforte dans cette idée. À nous de reproduire la même performance tout en ajoutant la rigueur." Si le BBB empoche les trois points à Lummen, il lui suffira quasi de récidiver dans une semaine au Brunehall contre Laarne pour prolonger son bail en D1.