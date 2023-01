C’est l’heure de la reprise en régionales

Seul bémol: l’ASTEK se passera probablement de Max et Alex Bachelard. "Alex est carrément à l’arrêt pour se soigner tandis que Max s’entraîne, mais sans opposition, note Basile, le troisième de la fratrie, qui retrouve, lui, toutes ses sensations après plus d’un an de galère. Je m’entraîne dur tout en continuant à être suivi par des spécialistes pour retrouver mon meilleur niveau, et il est vrai que ça m’a permis de revenir dans le coup. Dommage que la trêve soit intervenue, je pense avoir plutôt bien fini l’année. Maintenant on va tout faire pour en gagner le plus possible et un top 4 serait la cerise sur le gâteau."

En fonction des prochains résultats, le grand "Baz" pourrait être amené à cumuler les équipes A et B. "Priorité à la R1 , d’autant que plusieurs sont sur la touche. Mais en effet, Salmon, Demaret et moi pourrions éventuellement filer un coup de main à la P1. L’idéal serait que la seconde équipe se mette vite à l’abri car ce tremplin est primordial pour les jeunes du club."

Revanche pour Maffle

Un étage plus bas, les troupes de Patrick Verdun se souviendront de la défaite subie à l’aller au moment de se rendre à Genappe. Battus 61-68, les Mafflois avaient déçu à l’époque face à un concurrent qui les talonne dans le classement avec huit succès, pour neuf aux Éléphants. "Nous avions signé une première mi-temps catastrophique. Tant pour le coach que pour nous-mêmes, on aura à cœur de laver l’affront. Les prochaines semaines seront capitales si on veut accrocher le top 4 et mieux vaut commencer l’année par une dixième victoire", déclare Jules Andries, malade en début de semaine mais rétabli et aligné ce soir, comme Villette et Sluys, qui souffrent encore de petites douleurs, respectivement au genou et au poignet. Après une séance entre les fêtes, les Mafflois ont dû s’expatrier à Blaton pour s’entraîner – une seule fois – la semaine passée puisqu’on procédait au remplacement des panneaux du hall Marcel Denis. "Mais on a pu reprendre notre préparation normalement et quasi au complet." Ajoutons que les U21, voire U18, du club, éliminés en Coupe du Hainaut, pourront désormais entrer en ligne de compte dans les sélections du grand Pat. "Et nous aurons besoin de tout le monde", conclut Jules.