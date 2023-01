P4B : Anvaing B doit garder le cap

Toujours en lice pour le titre, Anvaing B attend patiemment un faux pas de Taintignies, leader de la série. "Secrètement, on espère que Taintignies perde des points chaque week-end, et c’est normal ! Mais bien avant de regarder les autres équipes, on s’occupe d’abord de nous. D’après moi, on va devoir attendre la fin février pour se faire vraiment une idée sur nos chances de titre. D’ici là, il faudra prendre le maximum de points dans cette série intéressante où beaucoup d’équipes se valent. C’est le plus régulier gagnera le championnat", conclut le coach.

Un mois de vérité pour Meslin B

En P4C, l’équipe bis de Meslin a bien repris la compétition en prenant les trois points face à Thulin B. Relancés par une belle victoire à Wasmes juste avant la pause hivernale, les hommes d’Arnaud Liétard ont donc confirmé leur bon état forme. Ce dimanche, ils tenteront dès lors d’enchaîner avec un troisième succès de rang en déplacement à Ghlin, une équipe située devant eux, à deux longueurs uniquement. "Notre groupe évolue bien depuis quelques semaines avec des joueurs qui commencent à avoir conscience de leurs qualités. Tout a commencé par notre victoire à Wasmes, le troisième du classement, juste avant la trêve. On a eu une bonne remise en question et depuis, on croit davantage en nos capacités. L’objectif de cette deuxième partie de saison est de faire mieux au niveau comptable. Dimanche à Ghlin, on fera tout pour poursuivre sur notre lancée même si je m’attends à un match compliqué."

Mine de rien, Meslin B n’est pas si éloigné du Top 5, et une victoire à Ghlin pourrait donc leur donner des ailes au moment d’aborder la dernière partie de la compétition. "On enchaînera avec quatre matches à notre portée. Si on parvient à prendre dix points sur douze, on pourrait faire une belle remontée au classement. On n’est qu’à cinq points du Top 5, ça peut donc aller très vite. À nous de confirmer notre bonne forme actuelle en veillant à garder les pieds sur terre."

Enfin, détour par la P4A avec Molenbaix B qui reçoit une équipe de Rumes en net regain de forme depuis quelques rencontres ! Un sommet intéressant quand on connaît la valeur des deux formations qui auront à cœur de poursuivre sur la lancée de leur victoire du week-end dernier.