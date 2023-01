Même blessée aux côtes, Marion Norbert-Riberolle a ses chances

Malgré cet énorme imprévu et des circonstances peu favorables, Marion ne veut en aucun cas faire comme si elle n’avait plus aucune chance de se vêtir du maillot noir, jaune et rouge. Dans le fond, depuis le début de la saison de cross, elle est régulièrement les lignes d’arrivée en tant que première Belge derrière les coureuses composant l’armada néerlandaise. Il y a un an, pour son tout premier championnat national, elle avait pris la deuxième place derrière une intouchable Sanne Cant qui ne l’est plus tout à fait cette année même si l’on sent bien que la Flandrienne, qui reste sur treize titres nationaux consécutifs, monte clairement en puissance… Marion Norbert-Riberolle devra tenir à l’œil son équipière à qui elle rêve d’ôter le maillot tricolore, elle qui a déjà porté celui de championne de France et l’arc-en-ciel chez les moins de 23 ans. "Blessée ou pas, amoindrie ou pas, je garde le but de devenir championne de Belgique. Avec, aussi, l’avantage de rouler sans pression car la favorite reste Sanne Cant en tant que tenante du titre. Je suis plus une outsider, comme d’autres…"

On pense, comme elle, à Laura Verdonschot et Alicia Frank qui sont les deux autres candidates à une place sur le podium. Pour s’immiscer dans la bagarre, Marion va pouvoir compter sur le soutien indéfectible de son club de supporters créé par Marc Duquesnoy, l’ancien organisateur du cyclo-cross de Dottignies.