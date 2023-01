Le Pays Vert à l’épreuve herseautoise après le faux pas manageois

En P1, pour le Pays Vert, il y avait eu La Louvière avant la trêve et il y a désormais aussi l’Entente Manage. Ce sont là, les deux équipes qui, en sept journées de championnat, ont réussi à prendre un point aux Athoises qui restent malgré en tête de la série. Mais le podium se resserre ! Alors que tout le monde a joué le même nombre de matches – pour la première fois de la saison, on y voit clair ; ça ne va pas durer –, les Gazelles ne comptent plus qu’un point d’avance sur Mouscron et trois sur les Louves. Mené au score le week-end dernier, repassé devant en marquant deux fois et rattrapé à la dernière minute du match par Manage, le Pays Vert voudra regoûter à la victoire dès ce samedi (16 h) mais, face à Herseaux, le quatrième, rien ne sera simple ! Derrière, seul Mouscron jouera, à 12 h 30, à Gosselies.