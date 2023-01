FC Tournai : gagner pour espérer trancher bientôt

Malory, neuf semaines d’invincibilité après un mois en cale sèche, qui aurait parié un euro sur pareil scénario ?

Personne sans doute, c’est sûr surtout en voyant le zéro pointé sur douze. Ça prouve que le groupe a de la force de caractère. On a fait les bons choix au bon moment. On a su se remettre en question, le coach n’arrête pas de nous le dire et lui aussi s’est posé les bonnes questions: changer de dispositif pouvait amener une amélioration et c’est ce qui s’est passé. La confiance renouvelée du comité a fait beaucoup de bien. On s’est remis les idées en place.

Une invincibilité qui a failli être mise à mal au cours de cette quinzaine mais Tournai a tenu le coup… Est-ce le signe que quelque chose a changé ?

Absolument ! Ce n’est quand même pas tous les jours qu’on égalise à la 93e minute ou qu’on sait revenir deux fois au score. C’est bien la preuve de notre solidarité ! On prouve qu’on peut faire la différence.

Par contre, ne pas profiter des bonnes occasions est récurrent. On pense à la semaine passée: même si le point pris est très positif, n’y avait-il pas moyen de faire mieux ?

C’est un super point contre Aische. Sortir de ce match avec un 3-3 en ayant montré beaucoup de caractère, on peut être satisfait. C’est vrai aussi que quand on voit les résultats de la série, on peut avoir des regrets. On aurait pu faire une super opération pour la tranche. Le petit relâchement en début de seconde période a coûté très cher.

Tournai est-il capable de poursuivre sur sa lancée et de remporter la deuxième tranche ?

On va tout faire pour, en continuant à travailler comme on le fait depuis octobre sans se mettre de pression. On peut aller chercher les points dans la quinzaine qui vient en espérant que l’on ne devra pas clôturer à Manage avec l’obligation de gagner car le petit terrain ne nous favorise pas.

Les choses se compliquent un peu avec les absences et suspensions. Cette semaine, c’est Maxime Calon qui s’y colle. En plus, c’est à Braine qui n’est jamais facile à manier et reste sur quatre semaines sans défaite. Une équipe qui ne vous réussit pas sur son terrain.

Ça va être délicat, il ne faut pas se le cacher. On a toujours un effectif un peu décimé à la sortie des fêtes mais il faudra faire avec, même si c’est à Braine, une formation hargneuse. On verra comment le coach va goupiller tout ça. Eliott peut reprendre le rôle de Calon. Il a toujours fait son job quand on a fait appel à lui. À nous de débuter le match le couteau entre les dents parce que Braine voudra venger sa défaite de l’aller.

43 minutes de jeu en moyenne sur les 17 matchs déjà disputés. Une petite réaction ?

C’est peu ! Mais ça veut dire que la différence peut venir du banc comme on l’a vu plusieurs fois. Cette moyenne résume bien ma saison avec une première partie plus en retrait avant une période faste à l’image de l’équipe. Le style de jeu me permet d’avoir un impact sur la verticalité. Lorsqu’on jouait en 4-4-2, on ne me trouvait pas et la réciproque est vraie.

Cinq buts, le statut de meilleur buteur, ça doit vous mettre un peu de baume au cœur avec cette saison bizarre…

Quatre buts et deux assists sur les neuf derniers matchs, ce n’est pas mal. Ça veut dire que je reviens et que je reprends confiance devant les buts. J’ai un certain impact dans le jeu. Ce n’est pas encore l’idéal, je peux encore mieux faire. J’essaie d’aider un maximum les équipiers. Il me manque encore un peu de régularité dans le jeu.

Un milieu de terrain qui fait figure de meilleure gâchette est un signe que Tournai a du mal à inscrire des buts ?

C’est vrai. Nos attaquants ne sont pas en totale confiance devant le but. On galvaude énormément. Mais je suis intimement persuadé que pour Noah, Eliott, Sofiene et Francis, le plus difficile est d’inscrire le premier but. Dès que tout le monde l’aura fait, on va enchaîner. J’ai confiance parce que les attaquants, on les a et ils sont de qualité.

Bis repetita à Braine avec un rôle offensif aux côtés de Van Wynsberghe ?

Impossible de répondre, on verra. J’ai beaucoup apprécié de jouer en 9 samedi dernier, papa disait aussi que j’avais été intéressant dans ce rôle. En 9 ou en 10, ça ne change pas beaucoup. Les appels sont plus verticaux en 10, je dois davantage décrocher et aller chercher le ballon entre les lignes en 9. Je suis plus souvent devant le but, ce n’est pas plus mal. Finalement, peu importe qui joue puisque le système est maintenant rodé.