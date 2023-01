D2 ACFF: En derby, la Real veut confirmer avec un Mohamed Conde remotivé

A lire aussi| Les Acrenois brisent leur spirale négative

"On n’a jamais douté de ses qualités mais il a été ralenti par une blessure. Il avait aussi des soucis à l’entraînement. Mais il est revenu avec plus d’entrain après la trêve. Il a un beau bagage et un gros potentiel", détaille son coach, Jean-Luc Delanghe.

Mohamed, dans votre cas, on peut dire que le bonheur des uns a aussi fait votre bonheur ?

En quelque sorte (rires). Grâce au départ de Bouba Tacko (NDLR: qui a signé un contrat en France). J’ai pu connaître ma première titularisation. J’ai été un peu surpris, je le reconnais. Mais j’ai réalisé une bonne semaine. Les coachs ont voulu me récompenser. Et j’ai saisi ma chance au maximum.

On imagine que cela a été un fameux soulagement pour vous.

J’étais impatient de commencer. Cela a été une première partie de saison compliquée. Quand on ne joue pas, on finit par perdre confiance en soi. On a moins de motivation en semaine. C’est un cercle vicieux… Car c’est justement mon implication en semaine qu’on me reprochait… Quand je suis venu ici, je ne m’attendais pas à ça. Je savais que je devais me battre pour ma place mais je ne recevais pas la chance de me montrer. Heureusement, il y a eu la P2 et la réserve pour conserver du rythme.

Peut-on dire que la trêve vous a fait du bien ?

Le fait de couper 10 jours m’a permis de revenir avec une autre mentalité. Je me suis entraîné de mon côté. J’ai pu m’y remettre à fond et retrouver le plaisir de toucher le ballon. J’ai changé et cela s’est concrétisé avec cette place dans le onze.

Et cela se traduit par le retour du succès dans vos rangs.

Après des débuts timides, j’ai essayé d’apporter ce que je peux devant. La profondeur, la conservation du ballon… Mais c’est collectivement qu’on a eu la bonne réaction. Malgré les deux buts pris sur des erreurs, on a gardé confiance. On est revenu dans le match. Et on a pu compter sur un Sekou (Koné) on fire. Heureusement qu’il était là !

Quelle a été la réaction du groupe dans le vestiaire ?

On était forcément heureux. On a su prouver qu’on pouvait encore gagner un match. Mais maintenant, on doit enchaîner et confirmer. On a la chance d’avoir un 2e duel à la maison. On n’a pas le choix, on doit pousser pour la victoire. Car notre groupe est capable de mieux. Le championnat est imprévisible. Chaque semaine, il y a des surprises. Mais le Top 6 n’est pas si loin que cela. On peut encore aller le chercher. Mais cela dépend avant tout de nous. On peut être notre pire ennemi. Quand on gagnait, tout allait vraiment bien dans le groupe. Mais quand on a perdu une fois puis deux fois, on a commencé à se laisser habiter par la défaite. C’est pour cela qu’on doit à tout prix repartir sur une bonne série.