P3A : Thumaide pense toujours au tour final

Ce bon résultat met l’équipe en confiance avant de recevoir Péruwelz B ce dimanche. "Une autre paire de manches puisque cette équipe est actuellement deuxième et nous avait battus à l’aller. On sent que le club met tout en œuvre pour retrouver la P2 et la présence sur les feuilles de match des Debruxelles, Bah et Leleux ne fait que confirmer les ambitions péruwelziennes. On va donc jouer dimanche sans pression et avec une étiquette d’outsider qui nous convient plutôt bien."

De nombreux messages

Sans aucune obligation de résultat, Thumaide sait relativiser l’importance du football, jouant chaque semaine pour Tommy Tonneau qui, fin novembre, fut victime d’un malaise cardiaque dans son sommeil. "Lors de chaque discours d’avant-match, j’insiste auprès des joueurs qu’on doit se battre pour Tommy, garçon qui poursuit son combat à l’hôpital en attendant des jours meilleurs. Humainement, c’est une très belle personne, il nous manque beaucoup. On doit souligner les très nombreux messages d’encouragement reçus de la part des autres équipes de la série, preuve que si nous sommes adversaires sur le terrain, nous avons tous de belles valeurs."

Si la saison passée Thumaide avait connu un parcours similaire avec un début compliqué suivi d’une longue remontée, le tour final reste un objectif réalisable à condition de faire mieux que le bilan de 18 points sur 45 du premier tour. "Et on espère aussi enfin battre une équipe du Top 4 en 2023", conclut Philippe Labie qui devait rencontrer les dirigeants du club ce jeudi en soirée afin d’évoquer la suite d’une collaboration en vue de la prochaine campagne.

Havinnes attend le déclic

Dans la deuxième partie du tableau, l’équipe d’Havinnes espère connaître un second tour salvateur, le club mettant tout en œuvre pour éviter une deuxième relégation consécutive. Pour y parvenir, le groupe devra retrouver la confiance après la lourde défaite subie à Ellezelles. "Nous menions pourtant 0-2 au repos, puis nous avons trop reculé, les locaux en ont profité pour reculer avant qu’un penalty soit accordé, puis tiré à trois reprises pour permettre à Ellezelles de passer devant. L’énervement qui a suivi cette phase a coûté une exclusion et nous n’avons pas su réagir", explique Gaëtan Deweerdt qui espère vivement que la chance finira par tourner pour son groupe.

Le déclic est attendu pour dimanche contre Béclers à l’occasion d’un vrai derby qui a une saveur particulière pour le coach des Havinnois. "J’y ai joué pendant quatre saisons et j’y ai aussi entraîné les jeunes. On attend d’ailleurs une bonne chambrée pour assister à la rencontre. Si la motivation est bien présente dans le noyau, je redoute cette partie, Béclers nous ayant bien fait souffrir à l’aller. Le groupe est toutefois conscient de la situation et se serre les coudes pour assurer le maintien. La présence aux entraînements ne reste pas exceptionnelle mais la solution viendra, peut-être, des jeunes du club, quelques U17 et U19 ayant déjà participé à plusieurs rencontres."

La formation finira par porter ses fruits dans un club où on attend avec impatience février pour un calendrier qui s’annonce plus abordable.