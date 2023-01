La Kainoise Rachel Lourdel attend Templeuve de pied ferme

Lors de leurs deux derniers matchs, les Kainoises ont dû essuyer deux défaites consécutives. L’une contre Péronnes avant la trêve et l’autre en Coupe contre Pont-de-Loup, après les réjouissances hivernales. Nul doute que Kain aura à cœur d’interrompre cette courte série dès ce vendredi. Rachel a déjà identifié ce qui doit être corrigé pour cela. "Il faut se concentrer sur la finition pour s’améliorer par rapport à la semaine passée. En procédant de cette façon, nous pouvons gagner."

La lourde défaite contre l’armada lupipontaine n’a souffert d’aucune contestation mais elle a laissé un goût amer dans les bouches kainoises, avides de regoûter à la victoire. "On a commis beaucoup de ratés lors de ce match. Nous n’avons fait notre travail défensif qu’en première mi-temps avant de totalement se relâcher", regrette la jeune pivot.

« Sam m’a poussé vers le haut »

Avec 8 points inscrits durant la rencontre, Rachel Lourdel n’a pas à rougir de sa performance personnelle pour autant. Celle qui n’a jamais quitté Kain depuis son arrivée à 8 ans seulement est désormais coutumière des statistiques flatteuses. Il s’agit d’un vrai atout dont le coach Sam Vankeersbulck ne se prive pas.

"Je n’ai pas fait un très gros début de saison mais Sam m’a toujours poussé vers le haut. Je ne m’attendais pas à être reprise si souvent avec la P1. Je me dis que s’il m’appelle c’est que j’ai le potentiel pour bien jouer et ça fait forcément plaisir. J’ai encore beaucoup de progrès à faire en tant que jeune. J’essaye de prendre exemple sur les plus âgées, notamment sur les pivots. Elles donnent beaucoup de conseils et ça m’aide."

Passionnée par les études en paramédical qu’elle effectue à la Sainte-Union de Tournai, Rachel est d’autant plus consciente de l’importance d’écouter son corps lorsque les matchs s’enchaînent. "J’essaye de m’autogérer et de ne jamais forcer. Je travaille beaucoup mes étirements et suis vigilante au moindre souci."

Une hygiène de vie qui peut lui faire prétendre à une longue carrière qu’elle a commencé de belle manière cette saison.

Rachel Lourdel n’est pas la seule à être souvent appelée en équipe première malgré sa jeunesse. Elle pointe des défauts qui peuvent nuire à l’équipe à cause de l’inexpérience. "Il faut essayer de s’adapter pour éviter les bêtes fautes où l’on s’énerve. Après, nous avons du mal à nous calmer. Notre lecture de jeu peut faire défaut face à des joueuses plus rodées." Cependant, l’optimisme ne manque pas sous sa tignasse crollée. "La montée est envisageable à l’avenir. Je ne sais pas si ce sera cette saison car on est encore très jeunes. Les joueuses pensent aux play-off mais ce n’est pas un objectif. On joue seulement pour gagner afin de finir le plus haut possible."

Rachel souhaite prendre part à ces années prometteuses au Vert Lion. "Je veux rester à Kain et on verra les opportunités qui se présentent par la suite en fonction de mes études." Les grands compas de la numéro 12 n’ont pas fini de donner des cheveux blancs aux formations adverses dans la course aux play-off, à commencer par Templeuve.