Dottignies ne loupe pas l’opportunité de passer la seconde

En match d’alignement de la P2 ce mercredi, quelques jours après son élimination en demi-finale de la Coupe, Dottignies n’a pas loupé l’opportunité de prendre la seconde place. Face à Moorsele, le RDS s’est imposé 2-1 après avoir été mené 0-1. Mais Séné et Slowik ont pu inverser la tendance. Dimanche, Dottignies se déplace à Westrozebeke, un concurrent dans la course au tour final.

Choc au sommet pour Comines

Un étage plus bas, Comines a parfaitement réussi son passage à l’an neuf. Sa victoire (2-1) contre Kruiseke lui permet de monter sur le podium. La Jespo enchaîne à domicile dimanche face à un très gros morceau, Gits. Autrement dit, un choc au sommet entre le 2e et le 3e. Un échauffement idéal à une semaine du derby contre Ploegsteert.

L’USPB qui a, lui, partagé l’enjeu le week-end dernier face à Zillebeke. Samedi, les hommes de Mathieu Vermeire se déplacent à Keiem, avec l’opportunité de dépasser son adversaire en cas de victoire. Le coach de l’USPB voudra aussi prouver que son équipe est capable "de plus de régularité".

De régularité, il en est justement question depuis plusieurs semaines à Houthem. Les ouailles de Thomas Magry ont débuté l’année 2023 comme elles ont terminé 2022 : par une victoire. Après Poperinge B, c’est Elverdinge qui a subi leur loi (2-1). "On est invaincu depuis le 30 octobre à domicile. On poursuit la belle série", se réjouit le coach. Dimanche (15 h), le FCH aura droit à un fameux test. Il se déplace à Langemark-Poelkapelle, le deuxième. Mais vu la forme des Sangs et Or, tout semble possible.