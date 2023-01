Cru prodigieux pour la Squadra Futsal Cup

Toutes ces petites mains qui donnent un grand coup de main ont continué à forger la solide réputation d’une compétition internationale qui gagne toujours plus en qualité. Cette année, c’est l’aspect sportif qui a marqué les esprits, tant le niveau de jeu était particulièrement relevé. Il y avait de quoi se mettre sous la dent pour tous les amateurs de beau futsal qui ont continuellement garni les gradins du hall de Dottignies où avaient lieu les plus belles affiches ainsi que les matches à élimination directe de la seconde partie de tournoi. "On a la chance de pouvoir compter sur la présence d’arbitres prestant habituellement en D1 belge et qui nous ont fait remarquer que cela jouait vachement bien, disait Nicolas Greco, une des chevilles ouvrières de l’événement aux côtés des autres membres de sa famille, dont son frère Adriano, responsable de la section jeunes de la Squadra. On a par exemple cru qu’en U21, avec la belle équipe dont on dispose, on allait avoir notre mot à dire pour le podium voire la victoire finale, mais on a finalement dû se contenter de la cinquième place car, face à nous, c’était aussi très fort ! Cela s’est joué à peu de chose, pas en notre faveur, ce sera aussi une bonne leçon pour cette génération qui reste l’avenir proche de notre équipe fanion."

« Pas froid aux yeux »

Certains de ses membres font déjà partie intégrante de la D1 du club et font même partie des meubles, même à 20 ans à peine. On pense à Tristan Vandenplas, Abel Ferreira et Vincenzo Morando. Ce dernier a été élu dans l’équipe-type du tournoi U21 ! "Il est demandé à chaque staff de créer son équipe all star à la fin de notre compétition, ce qui permet de mettre en avant les joueurs qui ont le plus brillé. Même si le futsal reste un sport collectif, il y a tout un aspect individuel qui n’est pas à perdre de vue. L’implication d’un joueur au sein de ce collectif et la manière dont il peut être décisif en se mettant à son service doivent aussi être récompensées à nos yeux."

Et c’est ainsi qu’en U15, on a logiquement retrouvé dans l’équipe-type du tournoi deux éléments de la Squadra Mouscron qui a terminé à une très belle quatrième place. "Parce qu’on a, dans ce groupe, énormément de joueurs qui peuvent encore évoluer en U13 ! On avait assurément la moyenne d’âge la plus basse, mais nos gamins se sont surpassés, n’ayant pas froid aux yeux, pour se hisser en demies (NDLR: au prix d’un joli quart face aux Parisiens du Sporting) où ils ont été sortis par Paris Acasa, notait Nicolas Greco, le coach de la D1 de la Squadra qui sait que, là aussi, dans cette génération, il y a de futurs grands, dont les deux éléments élus dans les all star. Il y a Salvatore Greco, le fiston d’Adriano, qui est un excellent gardien déjà très charismatique. Et on a Loïc De Smet qui est impressionnant de par son calme et son jusqu’au-boutisme. C’est un gamin qui vient de Flandre, il a une mentalité exemplaire, celle qu’on cherche à inculquer à nos jeunes du cru. Que quelqu’un de l’extérieur arrive en ayant déjà cette mentalité, c’est très agréable car il montre la voie à suivre aux autres de façon très naturelle. Loïc est dans la lignée des Robbin Seghers et Laurenz Simoens qui sont arrivés cet été pour renforcer notre noyau de l’équipe première !"

En viste à Anderlecht

Un Loïc De Smet qui preste déjà en U21 dans une formation qui, pour rappel, pendant les fêtes, s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de Belgique qu’elle jouera normalement le 7 avril face au Sporting Anderlecht. Adversaire qui sera au menu de la D1 ce vendredi soir pour sa reprise en championnat: "Et ce n’est pas chez l’ex-Gooik que l’on doit prendre des points. L’ogre est trop gros ! On s’y déplace d’ailleurs sans nos pivots Max Greco et Abdellah Zireg qui ont pris la jaune de trop contre Bilzen. Je préférais me priver d’eux lors du match à Anderlecht que celui à Hamme dans une semaine où on pourrait définitivement assurer le maintien si on s’impose", faisait remarquer Nicolas Greco.

Retour au tournoi des jeunes pour signaler qu’en U17, la Squadra a pris la cinquième place d’une catégorie remportée par Paris Acasa. C’est un autre club français qui a dominé les U15 avec Wattrelos. Quant aux U21, c’est Anvers qui a démontré tout le savoir-faire belge devant les Croates d’Universitas qui ont énormément plu au public de par la qualité de leur jeu et leur sympathie. Il faut dire que, quelque part, il ne tombait pas en terre inconnue même s’ils en étaient à leur première participation au tournoi mouscronnois. "Ils étaient très bien guidés par Ivo Djukic, ce super gardien qui a évolué sous nos couleurs jusqu’en 2019. Il prestait encore la saison passée mais suite à une blessure, il s’occupe désormais de la cellule sportive du club basé à Split. Ivo nous a remerciés pour la qualité de notre événement…" Comme chacun des joueurs, entraîneurs et spectateurs qui ont franchi les portes des halls de Dottignies et d’Herseaux.