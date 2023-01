600 concurrents ont participé au Trail des Serres

Il n’y a pas eu de suspens sur les 30 bornes où le départ a été donné à 9 h ; la lampe frontale n’étant du coup plus nécessaire. Dame Dylan a précédé son second, Tim Vroman, de 11 minutes, bouclant la distance en 2h et 51 secondes. Guillaume Ninforge a pris une belle quatrième place après 2h17’49’’ d’efforts. Charlotte Vanaerde a été la plus rapide chez les dames, décrochant la 34e place, en 2.45.51. Laura Dumortier, du club Athois de courir, rentrée 40e, prend la deuxième place des féminines en 2.48.09. Sur la troisième marche du podium, on trouve, en 51e position, Kathleen Vanmarcke, qui termine en 2.52.27. Cent quarante noms figurent au classement final sur la distance.

Victor Vico le vainqueur de la 40e édition de l’ACRHO, s’est imposé sur les 20 km – la distance intermédiaire – qu’il a bouclés en 1h21 minutes et 29 secondes. Laissant Jérôme Thémont et Stijn Desseyn à 5’42, et 5’45. Tandis que Marine Vaillant sortait victorieuse chez les dames après 1h42’17’’ de course, et une 27e place. Le trio féminin est encore composé de Pauline Marchal, 35e en 1.47.48 ; et de Chrystel Knapen, 57e en 1.55.13. On relève 231 classés.

C’est Pierre Goebeert qui s’est imposé sur les 10 km qu’il a bouclés en 46.34 en précédant Charles Daemen, 47.40, et Andy Buidi, 47.49. Jonathan Trifin de l’ET Enghien termine quatrième en 50.55. C’est une athlète du club de Dour Sport, Pauline Blanquet qui a été la rapide chez les féminines, terminant dans le top 10 avec un chrono de 56.31. Anja Martens se classe en 37e position, avec un chrono de 1.05.59. Et Coline Delfairière, 40e en 1.06.15.

On relèvera aussi la perf’ de Christophe Wattiez du club des Pôtes ô Maltés: 12e en 57.20.