P4B: Taintignies écarte un concurrent direct

La belle histoire de famille !

Ce qu’on retiendra aussi de ce sommet, c’est le dénouement qui a eu lieu en fin de match avec le but de Sandy Lechantre idéalement servi par son frère, Antoine. Un scénario incroyable qu’on n’aurait jamais pu écrire à l’avance. "Un peu quand même car la veille, mon frère me disait que ce serait bien que je lui offre le but de la victoire. Finalement, c’est l’inverse qui s’est produit puisqu’il a tiré le corner que j’ai repris. C’était exceptionnel car c’était la 1re fois que ça nous arrivait et sans doute la dernière car je ne joue quasi plus, sauf pour dépanner. C’était un bon moment rempli d’émotion".

Malgré son classement, Bléharies B ne baisse pas les bras. Face à Barry-Carrières, les joueurs de Frédéric Noullet ont remporté leur 2e succès. Une performance encourageante pour cette jeune génération qui manque juste d’expérience. "L’équipe est composée de joueurs qui évoluaient récemment dans les catégories de jeunes. Il leur fallait donc du temps pour se mettre au niveau de la P4. Ils pensaient que ça allait être plus facile mais passer d’une équipe de jeunes au monde des adultes, ce n’est pas si évident. Le 1er tour a servi à prendre de l’expérience. Maintenant, on peut envisager autre chose pour ce 2e tour car ils sont motivés à l’idée de remonter au classement. Notre objectif est de les former au mieux pour les emmener progressivement vers l’équipe première. Même si les résultats n’ont pas toujours été là, j’ai un bon retour de leur part. Ils ont vraiment envie d’apprendre et j’espère qu’on pourra confirmer notre bonne forme."