P3B: Vaudignies décroche le point du courage

Arnaud Gain est bien conscient de la situation et sait que les prochaines semaines seront capitales dans la course au maintien. Vaudignies se déplace en effet à Tertre-Hautrage B ce dimanche avant d’accueillir Givry, un adversaire qui ne semblait pas insurmontable au match aller. Le mois de février sera par contre plus compliqué avec toutes les équipes du top 5 au programme: "Ce n’est pas un cadeau mais nous allons successivement rencontrer Genly, Harchies, les Francs Borains B et Meslin. Nous avons donc tout intérêt à engranger avec cette période délicate tout en espérant qu’on récupérera quelques joueurs dans les semaines à venir. Notre capitaine Antoine Bassée sera suspendu dimanche alors qu’on saluera le retour de blessure de Nolan Sinty. On attend aussi prochainement les retours de Yannis et Bergeret. Avec un noyau qui n’est pas extensible à souhait, on doit se battre avec les moyens du bord en espérant assurer le maintien et ensuite préparer au mieux la saison prochaine."