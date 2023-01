P2A: On repart presque à zéro dans la course au titre !

Une reprise est toujours piégeuse mais Obigies n’a pas glissé sur la peau de banane nommée Ere: "Pourtant on peut nourrir beaucoup de regrets, détaille Julien Collie. On avait le match en mains, on se crée quelques possibilités avant d’encaisser sur une erreur arbitrale parce que le ballon était sorti. Mes joueurs s’arrêtent et Bonnemaison en profite pour offrir le but à Pottiez. Dommage parce que les 15 joueurs à ma disposition ont tout donné. Le noyau se réduit comme peau de chagrin pour diverses raisons. On fera le bilan après les quatre prochains matchs pour voir la suite à donner à notre saison".

19 sur 21, Isières poursuit sur son nuage et rien ne semble pouvoir l’arrêter même si la Montkainoise a essayé: "On a eu un peu de réussite. La blessure de Noiret a changé la donne alors que j’étais en train de chercher des solutions. On a inscrit trois buts en six minutes mais on n’a pas fait un grand match. J’étais d’ailleurs inquiet parce que j’avais senti un peu de dilettantisme à la fin de l’année. Avec notre belle série, on ne peut plus se cacher: ne pas être au tour final (NDLR: c’est un minimum !) serait un échec. La seule chose qui m’inquiète, c’est que je ne dispose plus que d’un gardien. La réception d’Herseaux qui nous avait battus 4-1 à l’aller sera un sacré match", analyse Johan Devos.

Anvaing a enfin vaincu la malédiction qui l’empêchait de se défaire de Templeuve à la Drève du Château. Déguisé en cardinal au carnaval des Bommels, Michaël Browaeys a directement demandé la protection divine… "On y est arrivé même si le match aurait dû être plié après une demi-heure. Dommage de sortir avec des blessés et un suspendu, Hustache qui a vraiment été exclu sévèrement surtout sur la première jaune. On a remis les choses en place à la mi-temps. Le retour de De Praeter a fait du bien tout comme les prestations de nos jeunes qui ont saisi leur chance".

Reste Estaimbourg qui continue également à carburer avec un net succès à Biévène dans un match piège: "On a demandé de démarrer pied au plancher pour ne pas laisser espérer l’adversaire, c’était 0-3 après 20 minutes, message reçu", se réjouit Corentin Douterlungne qui devra se passer de trois suspendus contre Wiers alors que Graulich a décidé d’arrêter le foot – travail et pépins physiques – une grande perte pour le sympathique Antoine !

Dernier nul riche en buts et en rebondissements entre Enghien et Hensies. Chouette reprise !