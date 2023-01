P1: La lutte pour le maintien devient une réalité pour le Pays Blanc

Hornu: Akou Buffon, Ouedraogo, Rawash, Gourad, Carruana (85e Baloglu), Pasqualino (63e Hadjeb), Debus, Desomberg, Mehamdia, M. D’Errico (79e, Dipa Dia Zambi), Van Waeyenberge (91e Montcho). Cartes jaunes: Derbal, Lesage. Carte rouge: 81e Hadjeb (2 CJ). Arbitre: M. Mercier.

Fébriles en début de rencontre, accumulant les erreurs, les Antoiniens sont logiquement menés dès la sixième minute de jeu. Une longue remise en jeu remisée en retrait permet à Ouedraogo de placer le Léo sur orbite.

La réplique est rapide: Ramser sert Derbal dont le tir rase la lucarne d’Akou Buffon. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt car c’est Hornu qui se montre le plus dangereux. Carruana, seul au second poteau, loupe le 0-2. Il est rapidement imité par Van Waeyenberge qui loupe un lob facile seul face à Carbonnelle ! Si Ramser rate un heading dans le rectangle visiteur, Rawash tente un lob des cinquante mètres qui rebondit sur la latte locale ! Et le danger persiste encore sur la cage antoinienne. Si Carbonnelle réussit sa parade sur la reprise de Ouedraogo, le ballon parvient dans les pieds de Desomberg qui rate l’immanquable à deux mètres de la ligne !

Et au lieu de 0-2 ou 0-3, un coup-franc de Lesage est remisé par Huyzentruyt vers Derbal qui place sur le poteau mais Vaucauwemberge a suivi pour l’égalisation. Un dernier essai de Gourad est encore repoussé par Carbonnelle. À la mi-temps, le Pays Blanc est passé près de l’échafaud.

Copie conforme en deuxième mi-temps

La seconde période sera une copie confirme de la première. Hornu domine et concrétise sa supériorité via D’Errico sur un envoi dévié. Gourad rate alors deux occasions en or de corser l’addition. Ce sera fait après un essai de Vancauwemberge sur le poteau visiteur… Van Waeyenberge est seul au second poteau pour pousser le ballon dans les filets.

Debus ajoute sa rose en partant seul de son camp avant que Derbal ne clôture la marque après un assist d’Abrassart.