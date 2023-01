P1: Antoing doit empêcher Hornu de revenir sur ses talons

Après une première moitié de championnat délicate, Hornu semble retrouver des couleurs, étant invaincu depuis trois rencontres et restant sur un succès probant à Péruwelz. Savio Carruana en explique les raisons. "Nous retrouvons petit à petit un vrai groupe. La solidarité est de nouveau présente, ce qui nous assure de garder le zéro derrière et de retrouver le chemin des filets devant. Nous voulons encore le prouver ce mercredi soir à Antoing."

Côté antoinien, on espère surtout éviter les errements défensifs constatés à Mons. Il faut pour cela que le discours prôné par le duo Rustin-Depreter soit enfin intégré. Sans quoi, les techniciens hornutois se feront un plaisir de s’infiltrer dans les parages de Romain Carbonnelle. Une fois de plus, le coach antoinien devra gérer les problèmes d’effectif. Soit à cause de l’heure inhabituelle de la rencontre et des disponibilités des joueurs ou soit par obligation, Hinnens devant purger une journée de suspension pour abus de cartons jaunes.