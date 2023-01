Le Trail des Chapelles revient ce week-end à Templeuve

La belle histoire démarra il y a deux ans. "Avec les contraintes du Covid, tout le monde avait envie de se retrouver. On décida donc d’organiser en interne un trail. Suite à l’engouement affiché par les membres du club, beaucoup ont émis le souhait de pouvoir profiter de cette initiative si bien que le circuit fut ouvert au public durant un mois" explique Hélène Herreman, porte-parole du club templeuvois. Ce succès inattendu incita la "garde bleue" à remettre le couvert l’année suivante d’une manière plus officielle et au départ du site Satta. Et de nouveau, l’enthousiasme fut spectaculaire. C’est donc sans surprise qu’une nouvelle édition a été mise en place. Sans restriction cette fois avec des parcours de 11 et 23 km qui, à défaut de compter peu de dénivelé, ont la particularité de faire découvrir quelques sites particuliers du village et des environs. "Une vraie course nature" !