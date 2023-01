Le Pays Vert vise la passe de quatre en P3A

Dimitri Van Nieuwenhove se méfiait pourtant du duel contre Hérinnes, remporté bien plus facilement qu’à l’aller: "On a eu de la chance de marquer au bon moment mais je trouve que les Hérinnois, au vu du football proposé, méritent beaucoup mieux que leur classement actuel. On espère désormais profiter de cette bonne passe pour aller chercher un bon résultat dimanche à Ellezelles, une des plus belles équipes rencontrées lors du premier tour. On se déplacera cependant chez les troupes d’Yves Moreau en sachant que nous ne serons pas favoris."

Le coach athois pourra cependant encore compter sur quelques apports de Nationale, son équipe ayant bénéficié contre Hérinnes des services d’un Hospied qui n’était pas repris en équipe fanion après son retour de vacances.

La Squadra tombe dans le piège

Du côté de la Squadra Mouscron, c’est à une autre reprise qu’on s’attendait dimanche. Si les joueurs de Julian Depoorter n’ont plus leur sort entre les mains, ils savent qu’il est capital de prendre chaque match avec le même sérieux. Le partage contre Velaines ne fait évidemment pas les affaires d’un groupe qui se retrouve à huit points désormais d’Esplechin. "Après le nul contre Ere B et la défaite à Péruwelz, nous voilà avec un bilan insuffisant de deux points sur neuf. Évidemment, chaque semaine ou presque, on se retrouve avec le même scénario, l’adversaire faisant bloc en défense en espérant concrétiser ses contres. C’est un peu ce qui s’est produit contre Velaines qui a bénéficié d’un penalty très léger pour ouvrir la marque. Si mes joueurs ont bien réagi, la réussite n’était vraiment pas au rendez-vous à l’image du tir de Brouillard qui touche les deux poteaux avant de ressortir ou de la tête de Moreau en fin de partie", explique le coach mouscronnois.

Offensivement, il devient urgent de trouver des solutions mais Julian Depoorter espère très vite des jours meilleurs: "C’est assez compliqué depuis quelques semaines avec la blessure de Quique et nous ne pouvons pas nous reposer en permanence sur le seul Kylian Brouillard qui n’a que 19 ans et est souvent isolé. Pour l’heure, comme l’équipe n’a plus son sort entre les mains, on va se concentrer sur le déplacement à Bléharies qui sera tout sauf une partie de plaisir. Sur un terrain bien différent du nôtre et face à une équipe qui monte en puissance, on s’attend à nouveau à un match compliqué mais c’est la loi du football…"