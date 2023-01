Jeunesse vs expérience: cela donne match nul !

Dorian Harduin, l’attaquant herseautois est né en 2000 ; Rémi Keromest, le défenseur néchinois est venu au monde dix-sept ans plus tôt. À l’image du derby, le choc des générations a tenu toutes ses promesses même si on aurait aimé qu’il soit agrémenté de l’un ou l’autre but: " Il a manqué d’espaces pour trouver les attaquants et construire le jeu. Dans ce derby très engagé, les équipes ont procédé par longs ballons ; les fautes et les arrêts ont été assez nombreux. Tout s’est joué dans l’axe. Néchin a essayé de construire surtout en première période mais notre défense était solide. Dans ce match d’hommes, c’était compliqué de se créer des occasions ". Le jeune attaquant n’a pourtant pas lésiné au niveau des efforts mais n’a pas été récompensé malgré la promesse de son coach: " Dorian, il y en a une qui va passer ! Si tu marques, je t’en paie une ! " L’attaquant avait pourtant toutes les raisons d’être assoiffé…