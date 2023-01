En Promotion et en P1, Lessines gagne deux fois à Saint-Ghislain !

En Promotion d’abord, où les filles de Nicolas Rombaut n’ont fait qu’une bouchée de leurs homologues de Saint-Ghislain, dont on attendait une résistance beaucoup plus forte (0-3) . "Les filles ont fait un gros match. Il faut dire qu’elles ne se sont pas arrêtées pendant la trêve et cela s’est vu tout de suite. Elles ont été impeccables dans à peu près tous les secteurs du jeu. Un vrai bonheur !", se réjouissait le coach.