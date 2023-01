Dakar 2023 : Diego Delespeaux et Nicolas Delencre rentrent dans la dernière ligne droite

Lundi, la deuxième semaine de course a débuté par une journée de repos. Un moment vécu bien différemment dans les deux camps. En effet, lors de la spéciale de dimanche, Nicolas Delencre et Éric Vandormael ont connu une belle frayeur. Dans un virage, leur Range Rover est parti en tonneaux avant de s’arrêter sur le toit. Heureusement, les dégâts n’étaient que matériels. "Il y a eu énormément de boulot à effectuer après le rapatriement du véhicule, détaille Sébastien Poliart dont l’équipe a filmé la totalité de la réparation. Toute la face avant de la voiture a été touchée. Heureusement, l’arceau principal n’a pas bougé et la FIA a donné son accord pour poursuivre l’aventure, du moment que les points de sécurité étaient bien remis en place. C’est donc avec une voiture quasiment neuve et débosselée que Nicolas a pu prendre le départ de cette deuxième semaine."

La forme est encore meilleure pour l’équipage de Diego Delespeaux et de Julie Verdaguer. Un équipage dont le rêve de Top 20 se rapproche. "Il a pu profiter de la journée de repos pour dormir un peu plus tard. Car il faut savoir que le réveil sonne souvent très tôt ici avec des départs à 4 h 30-5 h. Son équipe a pu prendre le temps de changer les pièces qu’il fallait. Un check-up complet a été réalisé ainsi qu’un gros nettoyage et un séchage de tout le matériel. C’est donc deux voitures et des pilotes en pleine forme qui ont pris le départ de cette deuxième semaine."

« Une fin de semaine difficile »

Et la forme, il la faudra pour passer à travers la fin de ce Dakar qui s’annonce épique. Le parcours passera notamment par l’Empty Quarter dès ce jeudi. Un passage redouté par la plupart des pilotes. "On nous a promis une deuxième semaine très difficile. On va passer par des endroits dans lesquels le Dakar n’est jamais passé par le passé. Il y a déjà eu énormément de casses jusqu’à maintenant. Aussi bien chez les amateurs que chez les pros. On peut déjà être heureux que nos concurrents soient repartis pour cette deuxième semaine sans trop de soucis."

Et les deux premières étapes se sont bien passées pour nos deux régionaux. Mardi, Diego Delspeaux a pris la treizième place de l’étape réservée à la catégorie Classic. Nicolas Delencre termine, lui, 69e.

Mercredi, les deux pilotes avaient le droit à une étape dite "marathon" avec plusieurs spéciales mais surtout l’interdiction de retrouver leur équipe technique en soirée. Ils ne verront leurs mécaniciens que ce jeudi soir. Diego Delespeaux a confirmé sa forme en terminant 16e de cette longue sortie. Nicolas Delencre en a profité pour retrouver des couleurs après sa sortie de route. Il s’est classé 54e. Au général, le premier nommé occupe une superbe 15e place. Le second est 53e.