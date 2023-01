C’est après coup qu’on peut avoir cette opinion parce que personne n’aurait osé parier sur un faux pas des Montois intramuros et de la périphérie. Et puis, quand on regarde le scénario du match qui nous occupe, on peut se dire que le nul est non seulement logique mais qu’il fait avancer – un peu – les Sang et Or en tête de la deuxième tranche avec deux points d’avance. Pour le même prix, le brevet d’invincibilité qui dure maintenant depuis neuf semaines aurait pu être rangé aux oubliettes. "C’est un bon point de pris, admettait d’ailleurs directement Jérémy Descarpentries. Parce qu’on a quand même été mené deux fois au score. Il faut surtout retenir le positif. Oui nous avons eu des occasions pour faire 2-0 et on peut nourrir des regrets mais d’un autre côté, défensivement c’était plutôt portes ouvertes. Malgré ces carences, on n’a pas perdu et c’est à ressortir. Ce qui est bizarre est qu’on encaisse sur des choses qu’on a essayé de corriger à la mi-temps."

Cette équipe d’Aische est toujours aussi difficile à manier. Début de match enlevé avant que Tournai n’ouvre le score. On croyait ainsi que le plus dur était fait mais la seconde période aura prouvé l’inverse. "Celui qui peut se réjouir, c’est le spectateur neutre qui a vu un bon match de foot avec des buts, relevait encore le coach tournaisien. C’est un bon point pour les deux équipes."

Désorganisation collective

De retour après sa blessure encourue face à Couvin en novembre, Yohan Brouckaert insistait lui aussi sur le point précieux à chérir plutôt que sur les deux autres qui auraient pu amener les lamentations: "Les deux équipes auraient pu l’emporter mais c’est un très bon point parce que nous avons dû courir deux fois après le score et même si on frappe encore la barre en fin de match, le nul est logique. En fait, il a manqué d’organisation des deux côtés. On n’a pas écouté les consignes, on a manqué d’équilibre et de réflexion dans le jeu. Ajoutez Aische qui s’est procuré trois occasions et qui a inscrit autant de buts. De notre côté, difficile de revendiquer la victoire quand on encaisse trois fois. On ne doit en vouloir qu’à nous-mêmes. Dommage parce qu’à 1-0, on était dans une situation idéale. Maintenant, il faut surtout voir aussi ce qui a été positif. On est revenu deux fois face à Aische qui n’est pas n’importe qui, ça montre la force mentale du groupe."

Il faudra malgré tout effectuer les réglages nécessaires pour éviter de prendre autant de buts parce que les Catinus, Gauchet et autre Dethier sont parfois rentrés comme dans du beurre dans le rectangle. "On ne saura pas revenir dans tous les matches comme on l’a fait ce week-end ", disait justement Malory Destrain. La visite à Braine, qui s’est imposé contre Monceau, permettra de récupérer Thambwe mais personne d’autre car Lekehal est retenu par son travail et Calon sera suspendu. Bref, il faudra jouer juste dans tous les secteurs. Les Sang et Or auraient pu être dépassés à la tranche, ils ont au contraire encore leur sort en mains.

Après deux matches nuls, il faut maintenant essayer d’enchaîner deux succès et espérer que la tranche soit jouée avant d’aller à Manage…