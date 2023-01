Quand on n’apprend pas de ses erreurs

David Bourlard n’a pas caché sa frustration à son vestiaire, après le revers encouru vu le scénario de la partie. "Ce qui m’ennuie, c’est qu’on avait fait le plus dur en première mi-temps, en réussissant à égaliser. Et avec mes adjoints, on avait bien prévenu, pendant la pause, que les quinze premières minutes de la reprise seraient ultra-importantes. Or, on a encaissé le deuxième but quasiment au même timing qu’en première, sur une bête action. Sur un manque de communication, on perd la balle, qui revient alors très vite dans notre rectangle. Si on s’est encore créé deux occasions très franches, on n’a pas l’esprit de tueurs qui fait encore défaut trop souvent… On manque peut-être de malice. Et prendre deux buts de cette façon, c’est trop aussi", pestait l’entraîneur athois.

Mené rapidement 1-0, le Pays Vert avait réussi à revenir au score par Amadou Djité titularisé en pointe de l’attaque et buteur, comme en décembre, face à Tertre. Sa reprise de la tête via le montant du but de De Vriendt avait permis à ses couleurs de se remettre dans le match. Mais au second but d’Onhaye, Ath n’a plus su répondre, s’inclinant pour la sixième fois de la saison.

« On a ce qu’il faut… »

Alors qu’à tous niveaux, des clubs profitent du mercato hivernal pour recruter, se renforcer et tenter de trouver la perle rare, du côté athois, il n’est pas question de s’amuser à chercher quoi que ce soit en ce mois de janvier ! "On part toujours du même principe de base: on a fait les efforts nécessaires à la sortie du printemps pour composer un noyau en vue de la saison qui suit, on compose avec désormais, d’autant plus qu’on est dans les plans fixés avec une position occupée juste hors du Top 5, notait le président Philippe Dubois. On voit que des clubs n’hésitent pas à délier les cordons de la bourse pour recruter, même dans notre division, avec Mons notamment qui se donne encore bien plus les moyens de ses ambitions en faisant venir plusieurs joueurs de qualité. Mais on ne vit pas dans le même monde. Rien qu’au niveau du budget, tout est si différent pour nous par rapport à certains de nos concurrents ! Mais on ne jalouse personne, on n’envie la situation d’aucun autre club. On sait comment on vit et on ne demande pas que ce soit autrement. Si, au cours de la seconde partie de saison, on ressent un besoin de joueurs suite à des blessures et suspensions au sein de notre noyau de D3, il n’y a aucun souci car on appliquera notre politique sportive, celle de se tourner vers notre vivier de jeunes. On a une équipe B prestant en P3 qui est ainsi composée principalement de très jeunes éléments. Et on peut aussi aller piocher les joueurs les plus prometteurs dans notre noyau U19 où il y a également beaucoup de qualités. On a de quoi faire !"