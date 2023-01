P1: Les fêtes n'ont pas fait du bien à tous nos régionaux

C’est une bonne claque avant d’aller à Gilly où nous devrions montrer un tout autre visage. "

Les malheurs luingnois ne se sont pas stoppés dimanche. Courcelles et Hornu ont gagné, relançant la lutte pour le maintien. Le Léo s’est imposé à Péruwelz où l’équipe tarde à retrouver une cohérence dans le jeu et une efficacité offensive. "On sortait pourtant d’une bonne préparation hivernale. C’est pourquoi cette défaite fait mal. On devait utiliser les flancs pour leur faire mal mais on ne l’a pas fait assez souvent. Et puis, on n’arrive plus à marquer. Il faudra donc remettre les bouchées doubles la semaine prochaine pour oublier cette défaite collective", résumait Xavier Berthe.

La bouteille à moitié vide et à moitié pleine

Le Rœulx reste, lui, bien englué dans l’ornière. Molenbaix a fait le travail avant de gérer tranquillement la fin de la partie. "On voulait surtout éviter d’être déçu dans ce match piège. Mais sans être vraiment transcendant, on a vite acquis l’essentiel, à savoir la certitude de prendre les trois points. C’est finalement un bon week-end avec la perte de points de PAC Buzet et Péruwelz", analyse Charly Vanherpe, le coach-adjoint des Molenbaisiens.

Malgré quatre buts marqués à l’extérieur, le Pays Blanc n’est pas parvenu à revenir avec le succès dans sa besace. "La bouteille est à moitié vide car l’effectif ne semble pas comprendre ce qu’on lui demande en phase défensive. On commet trop d’erreurs, individuelles ou collectives. Ce n’est pourtant pas faute de répéter les mêmes choses ! Mais c’est aussi une bouteille à moitié pleine. Nous avons été menés trois fois à Mons mais nous sommes toujours revenus dans la partie. Globalement, les regrets sont quand même présents car je suis persuadé qu’il y avait la place pour prendre la totalité de l’enjeu malgré les renforts locaux", regrette Gwen Rustin.

« Les armatures sont venues en aide à Belœil »

Semaine après semaine, Belœil poursuit sa constante progression vers le titre. Chaque semaine, on croit qu’il va finir par tomber. Cela aurait pu être le cas à Ransart où Vincent André avait tout mis en place pour stopper les vagues offensives unionistes. Mais un détail a battu sa volonté de vaincre en brèche. "Les armatures nous ont aidés et on pensait que la chance pouvait tourner en notre faveur mais, malheureusement, on concède un bête penalty qui offre le succès à Belœil. C’est passé près…"

"Oui, rétorque Chemcedine El Araïchi, l’entraîneur des Belœillois, mais avec un peu plus de réussite, le score grimpe à 0-3, 0-4. Le score final n’est pas parlant."