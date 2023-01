« On peut se sentir lésé vu nos occasions »

Jérôme Patris le coach de la Jeunesse oscillait comme tout le monde entre deux sentiments après ce match totalement débridé dans sa deuxième partie: " Deux points de perdus ou un de gagné ? J’ai l’impression que le match a été solide dans les duels et partagé. On peut malgré tout se sentir lésé au niveau des occasions et vu le scénario puisqu’on a quand même mené deux fois. " Si ses joueurs ont bien entamé la partie, ils se sont surtout réveillés dès le début de la seconde mi-temps alors qu’ils étaient menés: " J’ai rappelé le score du match aller pour titiller un peu l’ego des troupes. Défensivement, il fallait aussi régler certains détails. On était embêtés par les longs ballons dans le dos de notre défense. Ça a été beaucoup mieux par la suite. " Qu’est-ce qui a manqué pour gagner alors ? " Pas grand-chose. Un brin de réussite, un ballon dévié, une transversale rentrante ; un peu plus de lucidité défensive aussi. On doit encore travailler là dessus. "