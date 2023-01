Les Renaisiens ont repris par une victoire étriquée

Dimanche, les Renaisiens des Ardennes flamandes reprenaient le collier après la trêve hivernale de deux semaines. Le SK devait ainsi prendre la route de Grembergen pour disputer le seizième match de sa saison, le premier de la deuxième partie de saison. Sur le terrain d’un adversaire qui occupe l’avant-dernière place de la série, les troupes de Carl Deviaene comptaient repartir du bon pied mais rien n’a été simple pour elles et le score de 1-2 parle de lui-même. Si Kenneth Deviaene ouvrait le score après une vingtaine de minutes, Grembergen ne lâchait pas facilement l’affaire et restait au contact, privant les Renaisiens d’un second but qui aurait pu les laisser respirer. Il n’arrivait qu’en fin de partie, des œuvres à nouveau de Kenneth Deviaene qui doublait la mise à cinq minutes du terme. La réduction du score d’El Marnissi à la 89e était anecdotique et ne remettait pas en doute le succès des visiteurs. L.D.