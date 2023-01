Il n’y a pas d’âge pour être heureux au RTCT

Storm De Bondt: « Je ne pensais pas aussi bien »

Organisée en deux semaines l’année dernière, la compétition s’est cette fois tenue sur dix jours. "Car il est désormais interdit par la fédération de ventiler un tournoi sur une pleine quinzaine", explique la présidente du club basé à Froyennes Anne-Marie Platieau qui se réjouissait de la bonne organisation du tournoi.

Un changement d’agenda qui n’a toutefois pas empêché les plus fines raquettes régionales de venir briller. Du haut de ses 13 ans, le Mouscronnois Storm De Bondt a déferlé sur le messieurs 4. "L’été passé, j’étais classé C30, avant d’entamer cet hiver avec l’étiquette de C15.3", explique le Hurlu entraîné par Jean-Marc Degraeve au TUM, mais qui parfait également son apprentissage à Vaulx sous la houlette de Nick Beirnaert… Une combinaison qui, sans nous surprendre, sembler fonctionner. "J’avoue que je ne m’attendais peut-être pas à aussi bien figurer d’entrée de saison. Je profite d’un bon coup droit, même si je pense que je peux encore beaucoup progresser dans certains secteurs, et notamment le jeu de défense. Mon but désormais ? Progresser et progresser encore, et terminer le plus loin possible", annonce le jeune joueur.

Un demi-finaliste de 12 ans, un lauréat de 71 ans

À l’image d’un Lyam Vanspaendonck, classé C15 et finaliste dans la catégorie messieurs 3 à… 12 ans, certains jeunes auront véritablement épaté la galerie. Mais d’autres joueurs – un peu ! – plus expérimentés n’en ont pas moins impressionné.

Ainsi, dans la catégorie-reine, le messieurs 2, c’est le toujours fringant quadragénaire Christophe Lebrun qui a raflé la mise en venant à bout de Benjamin Decant en 2 sets. En messieurs 3, Pieter Bennecer, 49 piges, a tout écrasé sur son passage. Parcours encore plus facile pour le régional de l’étape en messieurs 35 ans 3, une catégorie qu’il domine de la tête et des épaules depuis des mois. Le record de longévité sur les courts est toutefois revenu à Jean-Luc Dereu qui est sorti vainqueur en messieurs 35 ans 5, à l’âge de 71 ans. Il n’y a pas à dire: la petite balle jaune, ça conserve ! Voici la meilleure preuve…