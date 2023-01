Grosse moisson régionale au tournoi du Langeberg grâce (surtout) au Killshot Huissignies

Pour preuve, dès le vendredi, lors des compétitions en solo, on a eu le droit à une finale 100% noire-jaune-rouge entre Léon Henrard et Clovis Favaux chez les U13. Le premier s’est imposé sur la marque de 15-10. Chez les dames, Eloïse a prouvé que le talent ne manquait pas dans la famille Clément. Elle a battu une joueuse locale (7-15).

La belle récolte s’est poursuivie en U15 avec la médaille d’or ramenée par Roméo Vanneste au détriment d’Ethan Yseux. Enfin, Noah Daubechies est passé très proche du doublé. En U17, il gagne facilement 15-5 face à un Hollandais. Par contre, malgré sa belle résistance, il s’incline 12-15 dans la finale réservée aux U19 face à un autre joueur "oranje".

Daubechies-Mingneau proche du doublé

Le lendemain, la place était laissée pour les doubles. Et cela n’a pas diminué l’appétit de nos joueurs. Battu la veille lors de l’ultime rencontre, Clovis Favaux s’est rattrapé aux côtés de Robin Dumoulin en U13. Les fils de deux anciens pelotaris ont battu des Irlandais sur le fil (15-14). Dans la même catégorie, mais chez les filles, Eloïse Clément et Lucile Favaux n’ont pu les imiter. Pareille mésaventure pour la première nommée mais dans la catagorie U15. Associée à Iluna Piens, la Montroeuloise n’a pu remporter le tournoi et termine 2e.

Plus de joie par contre pour Dayvan Duwelz et Roméo Vanneste qui s’impose chez les U15. Le duo était opposé à des amis, Ethan Iseux et Clovis Favaux.

Enfin, comme en solo, Noah Daubechies est passé très proche du doublé avec son équipier habituel, Mattéo Mingneaux. Ils ont décroché une médaille d’or, au bout du suspense, face à des Hollandais en U17 (15-13). Ils n’ont par contre quasiment pas voix au chapitre en U19. La défaite est lourde, 5-15.

Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau superbe bilan ramené par nos régionaux. Un bilan qui prouve que le travail de fond réalisé par les coachs de Huissignies, notamment le duo Sébastien Potiez – Guillaume Dumoulin, fait plus que porter ses fruits. Et ce n’est qu’un début vu le talent présent dans toutes les catégories.