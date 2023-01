Loin d’être impressionnés, les joueurs de Gaby Ouanane prenaient le jeu à leur compte et ouvraient rapidement le score par Ouchen. Bousculés, les Bruxellois profitaient alors de deux errements défensifs pour prendre l’avance au marquoir pour le retour aux vestiaires. "C’est dommage car les échanges étaient équilibrés. Malheureusement, et c’est un secteur de jeu qu’on va devoir améliorer, on s’est pris deux buts sur des erreurs alors qu’on avait touché à plusieurs reprises les montants."

À 3-3 à un quart d’heure de la fin, les visiteurs héritaient d’un décamètre qu’ils ne parvenaient pas à transformer. Juste derrière, les Eagles faisaient le break en inscrivant deux buts. Un écart que les Olympiens ne parviendront pas à colmater malgré de belles opportunités en toute fin de match. "À 6-5, on a eu une balle d’égalisation mais un de nos joueurs se trouvait à même la ligne pour empêcher le ballon de rentrer. Comme quoi, quand ça ne veut pas rentrer ! Malgré tout, je retiens une belle prestation de la part de mes joueurs face à cette équipe qui joue le titre. D’ailleurs, le coach adverse était étonné de ne pas nous voir plus haut au classement. Physiquement, nous étions supérieurs mais on n’a pas su en profiter. Il y avait vraiment moyen de revenir avec quelque chose de ce déplacement avec un peu plus de réussite", concluait le coach frasnois. Il faisait probablement allusion aux envois repoussés par les montants, au décamètre manqué ou encore à cette fameuse balle d’égalisation arrêtée malencontreusement par un de ses joueurs sur la ligne à quelques secondes de la fin.