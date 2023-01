Avec un Sekou Kone complètement ressourcé, ça en Jette un maximum !

Par contre, quand il réclamait un penalty "gros comme une maison" suite à la chute dans le rectangle de Jérémy Houzé, on lui donnait tort, car son joueur, très bon sur l’ensemble de la partie ceci dit en passant, avait mis beaucoup de bonne volonté à tomber. "Si j’avais été logique jusqu’au bout, j’aurais même dû brandir le carton jaune à l’Acrenois pour simulation, mais comme je venais d’en mettre à un de ses équipiers (NDLR: en l’occurrence Mohamed Konde) pour le même genre de simulation, je ne voulais pas charger outre mesure la charrette", expliquait après le match M. Muratore. Explication de l’arbitre qu’entendait volontiers Fabrice Milone que l’on sait bon joueur ! "Comme quoi, selon l’angle qu’on a de la phase, on peut avoir une idée totalement tronquée de la réalité. Très honnêtement, du banc, on a réellement l’impression que Jérémy se fait accrocher mais j’accepte les explications qu’on veut bien me donner. Puisqu’on a gagné, M. Muatore peut même venir dès la semaine prochaine", rigolait le coach acrenois.

« Bien dans la tête »

En jouant une seconde fois de suite à domicile avec la réception de Rebecq, la REAL aspirera à confirmer son retour du bon côté de la barrière. Celui des victoires après avoir connu à sept reprises la défaite avant la trêve ! Pour cela, le staff comptera sur ses éléments offensifs qui, une fois qu’ils arrivent à pleinement s’exprimer, peuvent faire mal à n’importe quel adversaire. Les Houzé, Conde, Garcia Dominguez, Kone et Soumah – auteur d’une superbe montée au jeu ! – l’ont démontré lors de la dernière demi-heure du match face à Jette. Avec une mention spéciale pour Sekou Kone, triple buteur ! Reparti en Italie durant les fêtes pour se ressourcer au milieu de sa famille et de ses proches, l’ailier de 22 ans est réapparu libéré et concerné par ce qu’il faisait sur le terrain. "J’ai vécu deux mois difficiles, à l’image de l’équipe mais la trêve m’a fait du bien. J’ai pu respirer un peu en pensant moins au foot et revenir en étant bien dans la tête, expliquait le capitaine acrenois qui en est désormais à douze buts inscrits grâce à son triplé. Face à Tubize, j’avais mis un doublé. Je passe la dizaine de buts, c’est de bon augure pour la suite. Ça va me mettre en confiance."

Il l’est déjà car on ne met pas trois aussi beaux buts par hasard ! "Sur le premier et le troisième, je reçois le ballon et je ne me pose aucune question au moment de tirer. Sur le deuxième, je le sentais bien, ce coup-franc, et j’ai demandé à Quentin (NDLR: Garcia-Dominguez) s’il acceptait que je le tire."

Et voilà ainsi le résultat pour un renversement de la situation ! "Je redoutais la venue de Jette qui nous avait battus sèchement à l’aller. Et quand j’ai vu la première période, je me suis dit qu’on était reparti vers le même scénario qu’en septembre ! Mais on a eu la réaction attendue au retour des vestiaires car on a pris conscience au repos qu’il y avait moyen de faire mieux, de faire pencher le match en notre faveur malgré les deux goals d’écart. Il fallait juste y croire tous ensemble ! Les coaches ont aussi eu la très bonne idée de nous pousser à y croire en donnant l’exemple de Namur qui, la veille, était mené aussi 0-2 par Ganshoren avant de gagner 3-2..." Pas le week-end des clubs bruxellois !