Après cinq minutes de mise en route, Velaines prend l’avance sur un coup franc tiré en force par Croes. À la 20e, un coup franc botté dans le paquet est prolongé par Renard. La joie visiteuse est cependant de courte durée puisque sur l’action qui suit, Dumetz fait 2-1 de la tête sur à une longue touche. Velaines met ensuite à profit les espaces offerts par la défense visiteuse pour alourdir le score par Lebgaa qui réalise un doublé. À 4-1 au repos, St Jean est dos au mur. Debodenance et Leveugle ramèneront le score à 4-3 dans une fin de match marquée par deux penaltys, un pour chaque formation, qui ne sont pas transformés.

Rumes LG – Herseaux 3-1

Dès la 10e, Lemoine donne l’avance aux Rumois. Avec l’appui du vent et la descente, les locaux ont l’occasion de faire le break mais en face, les Herseautois tiennent bon. À la 55e, une phase arrêtée permet à Ribeiro de rétablir le partage. Sans paniquer, les hommes de Sébastien Dangleterre vont réussir à reprendre l’avance au marquoir grâce à Henry à la réception d’un centre de Lemoine. Et c’est finalement le jeune Lefebvre, 17 ans, qui va libérer ses couleurs à un quart d’heure du terme. Beau match facilité par la qualité des deux équipes.

Templeuve B – Obigies B 1-2

D'entrée, une passe mal calibrée est exploitée par Altruy. Malgré ce début de match catastrophique, les locaux vont réagir par Ponchau et Vandevelde. Ce dernier rétablit la parité peu avant la demi-heure. À la reprise, un autogoal permet à Obigies de reprendre les devants, définitivement cette fois-ci puisque Templeuve ne parviendra jamais à mettre en péril la bonne organisation défensive visiteuse malgré quelques belles possibilités. Les locaux ont sans doute laissé passer leur dernière chance de rejoindre le Top 5.

Taintignies B – Montkainoise B 1-2

Au quart d’heure, le centre de Galiegue est repris victorieusement par B. Bouvry. Dans la foulée, Lepez égalise de la tête sur corner. Les locaux gaspillent alors de nombreuses occasions franches qu’ils regretteront par la suite. À la 85e, Gashi inscrit le but victorieux et offre ainsi trois points précieux à ses couleurs. Mention spéciale pour Hugo Maton et Tom Remacle, deux U19 qui ont réalisé une magnifique prestation pour leur première apparition dans l’équipe.

Brunehaut B – Molenbaix B 1-5

En inscrivant trois buts durant la première demi-heure par Rohart, Kets et Villyn, Molenbaix B s’est mis à l’abri de toute mauvaise surprise. Malgré tout, Brunehaut a réduit l’écart avant le retour aux vestiaires par Vandersype. En seconde période, Bernard et Kets ont scellé les chiffres à 1-5.

Risquons-Tout – Leuze-Lign. 5-2

Malgré l’ouverture du score du leuzois Gofflot, les Hurlus ne traînent pas à prendre le dessus dans ce match de reprise. En moins d’une demi-heure, Dubrulle à trois reprises, Guerar et Thammavongsa portent le score à 5-1. Sur le velours, les locaux se relâchent un peu après le repos, ce qui permet à Thayse d’atténuer la défaite des siens. Victoire indiscutable d’un leader de plus en plus autoritaire.