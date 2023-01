Une seule période aura largement suffi

Malgré les absences de quatre titulaires suspendus et deux autres blessés, les craintes molenbaisiennes se dissipent rapidement. Dès la troisième minute, Dezitter place déjà ses couleurs au commandement. Ce but a le don d’endormir un peu tout le monde pendant une bonne vingtaine de minutes. Le match manque de rythme mais celui-ci réapparaît soudainement avant la pause. Et c’est d’abord Tangle qui double la mise locale avant que Dekampener n’alourdisse le score. On croit la mi-temps acquise sur ce marquoir mais un dernier coup-franc visiteur est mal apprécié par Barois, Njangui Dooh réduisant la marque sur cette phase arrêtée. La seconde période n’apporte plus d’eau au moulin d’une partie qui se traîne en longueur. Le Rœulx est d’abord réduit à dix suite à la deuxième jaune de Chebaïki puis à neuf en fin de match avec une rouge directe pour Dinatale. Malgré cette supériorité numérique, Molenbaix s’est contenté de gérer son avance face à une équipe quelque peu démobilisée pour ce déplacement.