Malgré une trêve compliquée en raison de la fermeture de la salle qui a forcé l’équipe à se reposer, Stambruges a bien repris la compétition en venant à bout d’un adversaire direct au classement. Pas de quoi rendre Olivier Detrain euphorique: "Il reste treize rencontres à jouer et beaucoup de choses peuvent encore se passer. On a brillé en défense et fait mal avec nos contre-attaques malgré les absences de Besserer et Rigaux." C’est dans le troisième quart que l’écart s’est creusé, enterrant les espoirs des visiteurs, Benjamin Verhelle se rendant compte du travail à accomplir avec l’équipe qu’il vient de reprendre: "Nous avons connu des problèmes offensifs avec trop de tirs ratés. La défense était trop laxiste également. Il va falloir apporter de la cohésion à ce groupe et s’inspirer de la façon dont joue notre P4. Chapeau à Stambruges qui a fait un grand numéro et n’a rien volé !"