Une première période marquée par un certain équilibre entre des formations qui n’arrivent cependant pas à trouver la solution face au but adverse. Les visiteurs prennent un léger ascendant après les citrons et finiront par trouver l’ouverture à un quart d’heure du terme. Louis profite d’une perte de balle en défense pour s’échapper et marquer. Pommerœul, qui doit composer avec une équipe déforcée en raison des absences, va tout mettre à l’attaque et sera récompensé de son opiniâtreté dans les derniers instants. Bouanati donnera un coup de coin en direction de Secci dont la tête fait mouche.

Ghlin – Meslin GM 2-6

Les visiteurs vont trouver l’ouverture assez rapidement par Delneste à la 7e. À la 23e, Broquet s’infiltre dans la défense locale et termine d’un pointu pour le 0-2 en vigueur au repos. Manque d’attention à la reprise, ce qui profitera aux locaux dont le long ballon aboutit dans le but. Boisdenghien remet très vite les distances. Les esprits s’échauffent ensuite quelque peu et l’arbitre doit sortir les cartes qu’il tenait jusqu’alors bien au chaud dans sa poche. Après ce petit intermède houleux, Duhaut en profite pour faire 1-4. Nouvelle errance en défense et Ghlin revient à 2-4. Duhoux et ensuite Bronchart vont alors porter la marque à 2-6.

Mons-Nord – Harchies-Ber. 3-1

La soupe à la grimace du côté des visiteurs qui sont complètement passés à côté de leur sujet lors de ce déplacement en terres montoises. Les locaux vont prendre l’avance en fin de première période suite à un penalty et doubler la mise à la 55e sur une même punition. Il faudra attendre la toute fin de rencontre pour voir Rotsaert trouver le chemin des filets du côté de Harchies, mais les trois points étaient envolés depuis belle lurette.

Vaudignies – Lens 1-1

Après une dizaine de minutes, Vaudignies est privé de son gardien qui est intervenu avec les mains alors qu’il était hors de son grand rectangle. Sur le corner qui suit, Cangianti fait 0-1. Les joueurs locaux dominent la suite de la première période et Bergeret voit le gardien le priver d’égalisation à la 35e. À la 65e, c’est un coup de réparation qui n’est pas transformé par les locaux. Peu avant la fin, Bergeret est arrêté fautivement à la limite du grand rectangle et sur le coup franc qui suit Minon trouve une splendide lucarne qui vient de la sorte sauver un point. En fonction de ce but tardif, les locaux se disent quand même satisfaits.

Belœil B – Chièvres 1-2

Les visiteurs débutent bien mais se loupent sur la conversion d’un coup de réparation. Sur la déconcentration qui suit, Flammia en profitera pour faire 1-0. Chièvres modifie son système de jeu à la reprise, mais va rester muet devant le but adverse, jusqu’à ce que Decot envoie une frappe en pleine lucarne pour l’égalisation. À la 78e minute, c’est ensuite Delperdange qui libère les siens en réussissant le 1-2 d’une frappe croisée. Belœil verra sa toute dernière action arrêtée sur la ligne par un défenseur adverse.